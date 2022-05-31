ファミリーマートは、昨年から取り組んでいる5つのキーワードの1つである「たのしいおトク」の一環として、期間中に対象商品を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券(レシートクーポン)を1枚プレゼントする「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを5月31日から6月20日までの3週間、全国のファミリーマート約16,600店で開催する。
対象商品を1つ購入するごとに、引換期間に使える「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換対象期間内に「無料引換券」と引換対象商品と一緒にレジまで持っていけば引換可能だ。
第1弾のお買い物期間は5月31日～6月6日、無料引換券使用期間は6月7日～6月13日。対象商品は「コカ・コーラ アクエリアス 500ml」「サントリー 伊右衛門／伊右衛門 京都ブレンド 各600ml」「グリコ 植物生まれのBigプッチンプリン」「ブルボン チョコあ～んぱん袋」「ロッテ トッポ」「森永 大玉チョコボール ピーナッツ」「ファミマル ふわふわたまごの スープ」「キリン 午後の紅茶 ストレートティー／レモンティー／ミルクティー 各500ml」。
第2弾のお買い物期間は6月7日～6月13日、無料引換券使用期間は6月14日～6月20日。対象商品は「明治 ガルボ チョコポケットパック／つぶ練り苺ポケットパック／香りとコクのホワイトポケットパック／ほろにがブラックポケットパック」「ブルボン アルフォート ミニチョコレート ／バニラホワイト」「ファミマル 来来亭 背脂しょうゆラーメン／背脂こってりラーメン 各98g」「ファミマル FAMILY'S BOSS クラシックブレンド ラテ 450ml」「伊藤園 お～いお茶 緑茶／ほうじ茶 各600ml」「ファミマル FAMILY'S BOSS クラシックブレンド」「アサヒ カルピスウォーター 500ml／ウェルチ 1房分のぶどう 470ml」。
第3弾のお買い物期間は6月14日～6月20日、無料引換券使用期間は6月21日～6月27日。対象商品は「サントリー グリーンダカラ やさしい麦茶 680ml」「カルビー じゃがりこ 味噌バターコーン味」「オハヨー 新鮮卵のこんがり焼プリン」「明星 ぶぶか油そば」「不二家 カントリーマアムミニ バニラ」「アサヒ ウィルキンソン タンサン レモンジンジャ 450ml／ウィルキンソン タンサン エクストラ レモン 490ml／ピンクグレープフルーツ 490ml」「コカ・コーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ／ほうじ茶ラテ 各440ml」。