秋★枝原作による実写映画「恋は光」に登場する西条、北代、東雲、宿木のキャラクター動画4種が公開された。

神尾楓珠演じる西条は“恋する女性が光って視える”という特異な体質ゆえに恋を疎ましく思い遠ざけていたが、東雲に一目惚れしてしまう大学生。西野七瀬演じる北代はそんな彼の幼なじみで、西条に片思いするも「光っていない」と言われてしまう。平祐奈演じる東雲は西条、北代、宿木と出会うことで恋の面白さや嫉妬心などを知っていく、浮世離れした文学少女。馬場ふみか演じる宿木は人の彼氏が欲しくなってしまう女性で、北代や東雲とは奇妙な友情関係を築いていく。

4種の動画にはそれぞれの登場人物の登場シーンやセリフが収められた。「恋は光」は6月17日に全国公開される。

映画 「恋は光」

2022年6月17日（金）より全国ロードショー

スタッフ

監督・脚本：小林啓一

原作：秋★枝 「恋は光」（集英社ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ刊）

音楽：野村卓史

劇中歌：She & Him 「Sentimental Heart」（Merge Records/Bank Robber Music）

エグゼクティブプロデューサー：小西啓介

コー・エグゼクティブプロデューサー：堀内大示

プロデューサー：滝田和人、青木真代、松嶋翔

共同プロデューサー：岡本圭三

協力プロデューサー：大杉真美

撮影：野村昌平

録音：日高成幸

プロダクションデザイナー：竹渕絢子、齋藤しおり

装飾：田中悠希

持ち道具・絵画制作：市川知美

衣裳：阿部公美

ヘアメイク：夏海

VFXスーパーバイザー：桑本祥一

助監督：中田博之

音楽プロデューサー：和田亨

キャスティングディレクター：杉野剛

制作プロダクション：グラスホッパー / NeedyGreedy

製作：映画「恋は光」製作委員会

製作幹事：ハピネットファントム・スタジオ

配給・宣伝：ハピネットファントム・スタジオ / KADOKAWA

キャスト

神尾楓珠、西野七瀬、平祐奈 馬場ふみか、伊東蒼、宮下咲、花岡咲、森日菜美、山田愛奈、田中壮太郎

(c)秋★枝／集英社・2022 映画「恋は光」製作委員会