秋★枝原作による実写映画「恋は光」に登場する西条、北代、東雲、宿木のキャラクター動画4種が公開された。
神尾楓珠演じる西条は“恋する女性が光って視える”という特異な体質ゆえに恋を疎ましく思い遠ざけていたが、東雲に一目惚れしてしまう大学生。西野七瀬演じる北代はそんな彼の幼なじみで、西条に片思いするも「光っていない」と言われてしまう。平祐奈演じる東雲は西条、北代、宿木と出会うことで恋の面白さや嫉妬心などを知っていく、浮世離れした文学少女。馬場ふみか演じる宿木は人の彼氏が欲しくなってしまう女性で、北代や東雲とは奇妙な友情関係を築いていく。
4種の動画にはそれぞれの登場人物の登場シーンやセリフが収められた。「恋は光」は6月17日に全国公開される。
映画 「恋は光」
2022年6月17日（金）より全国ロードショー
スタッフ
監督・脚本：小林啓一
原作：秋★枝 「恋は光」（集英社ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ刊）
音楽：野村卓史
劇中歌：She & Him 「Sentimental Heart」（Merge Records/Bank Robber Music）
エグゼクティブプロデューサー：小西啓介
コー・エグゼクティブプロデューサー：堀内大示
プロデューサー：滝田和人、青木真代、松嶋翔
共同プロデューサー：岡本圭三
協力プロデューサー：大杉真美
撮影：野村昌平
録音：日高成幸
プロダクションデザイナー：竹渕絢子、齋藤しおり
装飾：田中悠希
持ち道具・絵画制作：市川知美
衣裳：阿部公美
ヘアメイク：夏海
VFXスーパーバイザー：桑本祥一
助監督：中田博之
音楽プロデューサー：和田亨
キャスティングディレクター：杉野剛
制作プロダクション：グラスホッパー / NeedyGreedy
製作：映画「恋は光」製作委員会
製作幹事：ハピネットファントム・スタジオ
配給・宣伝：ハピネットファントム・スタジオ / KADOKAWA
キャスト
神尾楓珠、西野七瀬、平祐奈 馬場ふみか、伊東蒼、宮下咲、花岡咲、森日菜美、山田愛奈、田中壮太郎
(c)秋★枝／集英社・2022 映画「恋は光」製作委員会