たかしげ宙・皆川亮二原作によるアニメ「スプリガン」のキービジュアルが公開された。

6月18日にNetflixで全世界独占配信されるアニメ「スプリガン」。ビジュアルには主人公である御神苗優のほか、ジャン・ジャックモンド、山本所長、スティーブ・H・フォスター、山菱理恵、笹原初穂、笹原香穂、染井芳乃、マリア・クレメンティ中佐、諸刃功一、マクドガル大佐、リトルボーイ、ファットマン、暁巌、ミラージュ、ボー・ブランシェ、ラリー・マーカスン、ボーマンらが描かれている。キャラクターデザイン・総作画監督を務める半田修平が原画を手がけた。

また同ビジュアルを使ったB2ポスターが抽選で10人に当たるキャンペーンを、本日5月20日から6月5日23時59分までアニメ公式Twitter（@spriggan_anime）で実施。欲しい人は同アカウントをフォローのうえ、対象のツイートをリツイートしよう。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「スプリガン」

Netflix：2022年6月18日（土）全世界独占配信開始

スタッフ

原作：たかしげ宙、皆川亮二「スプリガン」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）

監督：小林寛

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

制作：david production

キャスト

御神苗優：小林千晃

ジャン・ジャックモンド：阿座上洋平

山本所長：浜田賢二

スティーブ・H・フォスター：大塚明夫

染井芳乃：伊瀬茉莉也

諸刃功一：成田剣

マクドガル大佐：村瀬歩

暁巌：細谷佳正

ミラージュ：子安武人

ボー・ブランシェ：稲田徹

ラリー・マーカスン：竹内良太

ほか

(c)2021 たかしげ宙、皆川亮二・小学館／スプリガン Project