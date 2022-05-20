たかしげ宙・皆川亮二原作によるアニメ「スプリガン」のキービジュアルが公開された。
6月18日にNetflixで全世界独占配信されるアニメ「スプリガン」。ビジュアルには主人公である御神苗優のほか、ジャン・ジャックモンド、山本所長、スティーブ・H・フォスター、山菱理恵、笹原初穂、笹原香穂、染井芳乃、マリア・クレメンティ中佐、諸刃功一、マクドガル大佐、リトルボーイ、ファットマン、暁巌、ミラージュ、ボー・ブランシェ、ラリー・マーカスン、ボーマンらが描かれている。キャラクターデザイン・総作画監督を務める半田修平が原画を手がけた。
また同ビジュアルを使ったB2ポスターが抽選で10人に当たるキャンペーンを、本日5月20日から6月5日23時59分までアニメ公式Twitter（@spriggan_anime）で実施。欲しい人は同アカウントをフォローのうえ、対象のツイートをリツイートしよう。
Netflixオリジナルアニメシリーズ「スプリガン」
Netflix：2022年6月18日（土）全世界独占配信開始
スタッフ
原作：たかしげ宙、皆川亮二「スプリガン」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）
監督：小林寛
シリーズ構成・脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平
制作：david production
キャスト
御神苗優：小林千晃
ジャン・ジャックモンド：阿座上洋平
山本所長：浜田賢二
スティーブ・H・フォスター：大塚明夫
染井芳乃：伊瀬茉莉也
諸刃功一：成田剣
マクドガル大佐：村瀬歩
暁巌：細谷佳正
ミラージュ：子安武人
ボー・ブランシェ：稲田徹
ラリー・マーカスン：竹内良太
ほか
(c)2021 たかしげ宙、皆川亮二・小学館／スプリガン Project