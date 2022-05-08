おおのこうすけ原作による実写映画「極主夫道 ザ・シネマ」の新規場面写真が公開された。
2020年放送のTVドラマを経て、6月3日に公開される「極主夫道 ザ・シネマ」。本日5月8日の母の日にちなみ公開された場面写真には、龍の妻で向日葵の”母”である美久を中心に、美久がハリセンを振り回す様子や家族3人で机上のハムスターを見つめる姿が収められた。龍役は玉木宏、美久役は川口春奈、向日葵役は白鳥玉季が演じている。
「極主夫道 ザ・シネマ」
2022年6月3日（金）公開
原作：おおのこうすけ「極主夫道」（新潮社バンチコミックス刊）
脚本：宇田学
音楽：瀬川英史
監督：瑠東東一郎
出演：玉木宏、川口春奈、志尊淳、古川雄大、玉城ティナ、MEGUMI、安井順平、田中道子、白鳥玉季、水橋研二、本多力、くっきー！（野性爆弾）、中川大輔、片岡久道、橋本じゅん、滝藤賢一、稲森いずみ、竹中直人
ゲスト出演：吉田鋼太郎、松本まりか、安達祐実、新川優愛、渡辺邦斗、猪塚健太、藤田朋子
製作幹事：讀賣テレビ放送
共同幹事：日本テレビ放送網
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
制作プロダクション：ファインエンターテイメント
(c)2022「極主夫道 ザ・シネマ」製作委員会