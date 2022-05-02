少年ジャンプ＋とゲームパブリッシャー・ユービーアイソフトのコラボによるアンソロジー単行本「JUMP+×UBISOFT Present ANTHOLOGY COMIC」が、本日5月2日に発売された。
同書はユービーアイソフトのゲーム「アサシン クリード」「ウォッチドッグス」「ディビジョン」「ファークライ」を題材にしたマンガを募集する「少年ジャンプ＋×UBI ゲームマンガ賞」で大賞、準大賞、佳作、UBI大賞に選出された計5作品を集めた1冊。山本さほ、植杉光、笠間三四郎による描き下ろしマンガも収録されている。
「JUMP+×UBISOFT Present ANTHOLOGY COMIC」収録内容
長瀬宙夢「HAPPY VAAS DAY」（題材：「ファークライ」）
サイモトキ「インサイド」（題材：「ファークライ」）
TSCR「WRENCH MAKE SOME NOISE!」（題材：「ウォッチドッグス」）
青春ノ敗北「アサシンクリード シンダース」（題材：「アサシンクリード」）
イマイカツホ「黒猫夜話UBI編」（題材：「アサシン クリード」「ウォッチドッグス」「ファークライ」「ディビジョン」）
描き下ろしマンガ（山本さほ、植杉光、笠間三四郎）