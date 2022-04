『ゴジラ FINAL WARS』シリーズより、モンスターXがS.H.MonsterArtsに登場。「S.H.MonsterArts モンスターX」(12,100円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「S.H.MonsterArts モンスターX」は、全身のエッジが効いた造形、ムチを彷彿とさせる長く二股に分かれた尻尾など、劇中イメージに沿って再現。歴代S.H.MonsterArtsの可動機構を生み出してきた細川満彦氏の手により、プロポーションを崩すことない可動を実現した。劇中のゴジラに掴みかかるシーンをイメージした交換用手首も付属。

TM & (C) TOHO CO., LTD.