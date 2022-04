AATJは4月28日~5月8日、お台場特設会場で「肉フェス 2022 復活祭 TOKYO」を開催する。4月6日には、出店する全32店やメニューの詳細が発表された。

左:熟成佐賀牛ステーキ&焼きしゃぶ<肉処 天穂>、右:北海道産牛フィレの牛カツ<玉川精肉店>

同イベントは、3年ぶりの開催となる。今回は全国各地のブランド牛や人気肉料理店の「最新肉料理」に加え、ペットと共に楽しめる「ワンちゃん同伴エリア」や「ワンちゃん専用メニュー」も設ける。

肉処 天穂が提供するのは、「熟成佐賀牛ステーキ&焼きしゃぶ」。玉川精肉店は「北海道産牛フィレの牛カツ」を販売する。

チキンバーガースタンドpolloは「ヤンニョムチキンチーズバーガー」、たん屋十兵衛は「焦がしネギとまみれた牛たん塩」を提供する。

左:ヤンニョムチキンチーズバーガー <チキンバーガースタンドpollo>、右:焦がしネギとまみれた牛たん塩 <たん屋十兵衛>

龍の巣は「山形牛 肉かすうどん」、格之進は「六本木肉タワー ハンバーグ on THE メンチカツ with プルドポーク」を販売。

左:山形牛 肉かすうどん <龍の巣>、右:六本木肉タワー ハンバーグ on THE メンチカツ with プルドポーク <格之進>

Jungle 2ndは「低温調理のローストポーク 温玉のせ」、BOSQUE by FONDA DE LA MADRUGADAは「メキシカンタコスバーガー」を用意する。

左:低温調理のローストポーク 温玉のせ <Jungle 2nd>、右:メキシカンタコスバーガー <BOSQUE by FONDA DE LA MADRUGADA>

肉塊UNOは、「牧草牛ステーキ トリュフソース」、ブラジルグリルは「ジューシーランプ肉の炭火焼シュラスコステーキ」を提供する。

左:牧草牛ステーキ トリュフソース <肉塊UNO>、右:ジューシーランプ肉の炭火焼シュラスコステーキ <ブラジルグリル>

太翔園は「黒毛和牛炙り肉寿司」、肉の匠 将泰庵は「名物!飲めるハンバーグ」を用意。

左:黒毛和牛炙り肉寿司 <太翔園>、右:名物!飲めるハンバーグ <肉の匠 将泰庵>

羽根つき焼小籠包 鼎’s(Din's)は「羽根つき焼小籠包」、銀座のステーキは「濃厚うに醤油の黒毛和牛ステーキ」を販売する。

左:羽根つき焼小籠包 <羽根つき焼小籠包 鼎’s(Din's)>、右:濃厚うに醤油の黒毛和牛ステーキ <銀座のステーキ>

銀座焼肉にく﨑は「#焼かずにそのまま食べるレバー」、香水亭は「瞬間燻製牛豚丼」を販売。

左:#焼かずにそのまま食べるレバー <銀座焼肉にく﨑>、右:瞬間燻製牛豚丼 <香水亭>

職人のからあげ 華鳥は「中津からあげ」、焼肉清左ヱ門は「牛ハラミステーキ」を用意する。

左:中津からあげ <職人のからあげ 華鳥>、右:牛ハラミステーキ <焼肉清左ヱ門>

金獅子精肉店は「北海道バターのローストビーフ丼ウニのせ」、EFEケバブは「ケバブサンド」を販売する。

左:北海道バターのローストビーフ丼ウニのせ<金獅子精肉店>、右:ケバブサンド<EFEケバブ>

ドリンクは、富士桜高原麦酒(富士桜高原麦酒)、流氷ドラフト(網走ビール)、金賞LAGER(DHCビール)、ツヴィッケル(マイゼル&フレンズ)など、こだわりのクラフトビールを取りそろえる。

こだわりのクラフトビール

スイーツメニューも用意する。キッチンカーにて、バブルワッフル(880KITCHEN)、プリンアラモード(JOY STYLE)、飲めるクリーム!? ヘルシーフルーツサンド(フルーツサンド屋SUN)、アイスブリュレクレープ(Ice Crepes HAPPINESS)、クッキー&ミルクシェイク(The3rd.Shibuya)を販売する。

スイーツメニュー

「大阪 帝塚山 WANBANA」が特別プロデュースしたワンちゃん専用メニューも「大山鶏ハンバーグ&馬肉サイコロステーキ」「鹿肉ステーキ&猪のポトフ」「ヨーロピアンお菓子セット」も販売する。

ワンちゃん専用メニュー

期間中は、大道芸やダンス、楽器演奏、DJなどのエンタメコンテンツも企画。混雑を避けて、安心・安全に食事ができる「VIP席」も用意する。

同イベントは入場無料。食券1枚700円(食券及び電子マネー利用可)。出店店舗やメニューの確認、チケットの購入などに便利な「肉フェスアプリ」も用意している(iOS、Android 対応)。