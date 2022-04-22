許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs聖ルドルフ・山吹」のキービジュアル、32人のキャラクタービジュアルが公開された。

7月5日から16日まで東京・日本青年館ホール、7月22日から31日まで大阪・ホテルメルパルク大阪のメルパルクホール、8月11日から13日まで福岡・キャナルシティ劇場、8月18日から28日まで東京・天王洲銀河劇場で上演される同公演。キービジュアルには、今牧輝琉扮する青学の越前リョーマ、石原月斗扮する聖ルドルフの不二裕太、益永拓弥扮する山吹の亜久津仁の試合さながらの迫力あるポージング、後方に構える持田悠生扮する青学の不二周助、三井淳平扮する聖ルドルフの観月はじめ、TAISEI扮する山吹の千石清純の姿が捉えられた。

「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs聖ルドルフ・山吹」

期間：2022年7月5日（火）～7月16日（土）

会場：東京都 日本青年館ホール



期間：2022年7月22日（金）～7月31日（日）

会場：大阪府 ホテルメルパルク大阪 メルパルクホール



期間：2022年8月11日（木・祝）～8月13日（土）

会場：福岡県 キャナルシティ劇場



期間：2022年8月18日（木）～8月28日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作：許斐剛『テニスの王子様』（集英社ジャンプコミックス刊）

脚本・作詞・演出：三浦香

音楽：Yu（vague）、坂部剛

振付：遠山晶司（梅棒）、YOU

主催：東京・大阪公演：テニミュ製作委員会、福岡公演：テレQ / キャナルシティ劇場 / サンライズプロモーション東京

協賛：ファミリーマート

キャスト

青学

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

大石秀一郎：原貴和

不二周助：持田悠生

乾貞治：塩田一期

菊丸英二：富本惣昭

河村隆：大友海

桃城武：寶珠山駿

海堂薫：岩崎悠雅

堀尾聡史：りょうた

加藤勝郎：戸塚世那

水野カツオ：市川愛大

聖ルドルフ

赤澤吉朗：奥村等士

観月はじめ：三井淳平

柳沢慎也：久保侑大

木更津淳：佐藤光

野村拓也：八重澤就士

不二裕太：石原月斗

金田一郎：二宮来夢

山吹

南健太郎：桑原勝

千石清純：TAISEI

亜久津仁：益永拓弥

東方雅美：灰塚宗史

新渡米稲吉：松原凛

室町十次：寺島レオン

喜多一馬：内野颯斗

壇太一：橋本悠希

不動峰

橘桔平：GAKU

神尾アキラ：毎熊宏介

伊武深司：土屋直武

井上守：北代高士

テニミュボーイズ

池田雅也：大野紘幸

明石陸、栗原樹、本間一稀

※赤澤吉朗の吉は土に口が正式表記。

(c)許斐 剛/集英社・テニミュ製作委員会