「白々しい雰囲気になる」「白々しい嘘をつく」等、日常会話や文章で「白々しい」という言葉を見たり聞いたりすることがありますよね。 なんとなく良い意味ではなさそうなのはわかっても、正しい意味を知らないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「白々しい」の意味や由来・語源について説明します。また、類語や例文、英語表現も解説しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

「白々しい」は「しらじらしい」と読みます。漢字で「白白しい」と書き表すこともあります。ここでは、「白々しい」の意味について解説します。

「白々しい」を辞書で調べたときの意味をみてみましょう。「白々しい」は以下のような意味を持っています。

「白々」とは、もともと白く明るく見える様子を表します。そこから「明白な」「明らかな」という意味になり、「見え透いている」という意味になったのが「白々しい」という言葉です。

関西地方の方言では「白々しい」を「白こい・しらこい」と表現します。「何、白こいこと言うとんねん」や「しらこいなぁ」などと使います。

ここでは、「白々しい」の類語・言い換えをご紹介します。状況や様子によって類語・言い換えは異なります。

「行動が形だけで心がこもっていない様子」のときに使う類語・言い換えは以下の通りです。

「雰囲気やその様子から嘘に感じられるとき」に使う類語・言い換えは以下の通りです。

ここでは、「白々しい」の英語表現を解説します。次の例文を参考にしてください。

palpableは「明白な」という意味を持ちます。

cast a chill overは「しらけさせる、興ざめさせる」という意味を持ちます。

英文: His stupid joke casted a chill over the party.

意味: 彼のつまらない冗談でパーティーが興ざめした(白々しい空気になった)