腐る(くさる)という言葉が使われている「腐心」の意味を正しく理解できていますか? 本記事では、「腐心」の意味や由来・語源をご紹介します。

また、「腐心」の類語・言い換え・対義語・英語表現を解説。さらに、「腐心」を使った例文をご紹介しますので、正しく使えるようになりたい人はぜひ目を通してください。

「腐心」とは

「腐心」は「ふしん」と読む言葉です。ここでは、「腐心」の意味や由来・語源について解説します。

「腐心」の意味

「腐心」を辞書で調べたときの意味を確認してみましょう。

「腐心」とは、「ある事を成し遂げようと、心を悩ませること」という意味です。短期的に解決できる問題ではなく、問題解決まで長期的な時間を要す場合に使われます。

上記の意味を確認したうえで、腐心の類語・語源を次の項目で確認してください。

「腐心」の由来・語源

「腐心」は「腐る(くさる)」と「心(こころ)」が組み合わさってできた言葉です。「腐心」で使用されている「腐」の意味をみてみましょう。

■「腐」の意味

「腐る」の「腐」は4つの意味を持つ言葉です。

意味1: 生物の組織などが傷んでダメになること

意味2: 古くなって役に立たないこと

意味3: 心を痛めること

意味4: 生殖能力を奪う刑のこと(腐刑)

上記のうち、「腐心」は意味3に該当します。心を苦しめている状態・腐りそうなくらい心を痛めている状態・非常に心を痛めて悩んでいる状態を表す言葉です。

ただし、「腐心」は悪い意味の言葉ではありません。「ある物事を成し遂げたり解決したりするために、考える・悩む・心を使う」という前向きな意味合いが含まれています。

「腐心」の類語・言い換え・対義語

ここでは、「腐心」と「腐心する」の類語・言い換えをご紹介します。また、「腐心」の対義語もあわせて確認してください。

「腐心」の類語・言い換え

「腐心」の類語・言い換えは次の通りです。

【何かを生み出すときに苦しむこと】という意味の類語

「何かを生み出すときに苦しむこと」という意味の類語・言い換えをみてみましょう。

■苦心(くしん)

意味: 物事を成し遂げるために、いろいろと試したり考えたりして苦労すること

【例文】

・感染症の対策に苦心する

■呻吟(しんぎん)

意味: 苦しんでうめくこと

【例文】

・私は作曲のアイディア出しに呻吟している

【問題解決のために苦しむこと】という意味の類語

「問題解決のために苦しむこと」という意味の類語・言い換えをみてみましょう。

■苦悩(くのう)

意味: あれこれ苦しみ悩むこと

【例文】

・〇〇さんが苦悩する様子は気になるが、何も言わず見守ることにした

■苦慮(くりょ)

意味: 思い悩むこと・苦心して、いろいろと考えること

【例文】

・今日はクレーマーの対応に苦慮して疲れました

■悪戦苦闘(あくせんくとう)

意味1: 非常に困難な中でも苦しみながら努力すること

意味2: 強敵相手に非常に苦しい戦いをすること

【例文】

・家に帰ると、旦那が家事に悪戦苦闘した跡が残っていた

■苦心惨憺(くしんさんたん)

意味: 心を砕いて非常に努力を重ね、工夫をこらすこと

【例文】

・彼は事業承継した会社を立て直すため、毎日苦心惨憺した

【熱心に努力すること】という意味の類語

「熱心に努力すること」という意味の類語・言い換えをみてみましょう。

■注力(ちゅうりょく)

意味: ある物事に力を入れること・力を尽くすこと

【例文】

・軽微な問題でも解消に注力すると、あとで楽ができます

■東奔西走(とうほんせいそう)

意味: 用事や仕事のため、東へ西へとあちこち忙しく駆け回ること

【例文】

・イベント開催のための資金を確保するため東奔西走する

■粉骨砕身(ふんこつさいしん)

意味: 力の限り懸命に働くこと・骨身を惜しまず、全力を尽くして物事に当たること

【例文】

・創業当時粉骨砕身した〇〇さんに、相場よりも高い退職金が会社から支給された

「腐心する」の類語・言い換え

「腐心する」の類語・言い換えは次の通りです。

【手段などを自らひねり出すこと】という意味の類語

「手段などを自らひねり出すこと」という意味の類語・言い換えをみてみましょう。

■知恵を絞る(ちえをしぼる)

意味: あれこれ苦心して考えること

【例文】

・次の会議までに各々知恵を絞ってきてください

■心を砕く(こころをくだく)

意味: いろいろと気を遣うこと・心配すること

【例文】

・〇〇さんが心を砕いたことで事態は動き始めた

【創意工夫を加えること】という意味の類語

「創意工夫を加えること」という意味の類語・言い換えをみてみましょう。

■一捻りする(ひとひねりする)

意味: 趣向を少し変えて工夫すること

【例文】

・競合他社とコンセプトが被らないようにするにはもう一捻り必要だ

■新味を加える(しんみをくわえる)

意味: 今までにない新しい味わい・おもむき・新鮮味を加えること

【例文】

・新味を加えた彼女の楽曲は音楽業界に衝撃をもたらした

「腐心」の対義語

「腐心」の対義語は主に3つあります。

■楽観(らっかん)

意味1: 物事の行き先をいいほうに考えて心配しないこと・心配する事態ではないと考えて気楽に考えること

意味2: すべての可能性を信じて、人生や世の中をいいものと考えること

【例文】

・楽観的な人と付き合うことでポジティブな性格に変わった

■安楽(あんらく)

意味: 心身の苦痛や生活に苦労がなく楽々としていること、そのさま

【例文】

・定年まで頑張って働いた父は安楽した生活を送っている

■暢気(のんき)

意味: 気分や性格がのんびりしていること・こせこせ※していないこと、そのさま

【例文】

・他人からはよく「暢気だね」といわれます

※細かなことにこだわって、ゆとりや落ち着きがないさま

「腐心」の英語表現

ここでは、「腐心」の英語表現を解説します。次の英文を参考にしてください。

work diligently

英文: Our team worked diligently for a year to make the project a success.

意味: 私たちのチームは、プロジェクトを成功させるため1年かけて腐心しました。

struggle with

英文: He is struggling with the sales to achieve this month's quota.

意味: 彼は今月のノルマを達成するため営業に腐心している。

「腐心」の使い方・例文

ここでは、「腐心」の使い方をご紹介します。次の例文を参考にしてください。

・主将は流れを変えようと腐心したが、結局試合に負けてしまった

・彼女は長年の夢だったカフェの開業に向けて日夜腐心しています

・この地域の治安改善のため、地元住人はかなり腐心したようです

・外交問題が発生した2カ国に隣接している小国は、バランス外交に腐心している

・ロックアウト解除に向けて多くの人が腐心した

・彼はヒットセラー商品のリニューアルプロジェクトを成功させるため腐心することになった

・彼は自身が起こした不祥事のイメージを改善するため、10年もの間腐心しました

「腐心」の意味を理解して正しく使いましょう

「腐心」とは「あることを成し遂げるために心をくだくこと」や「心を悩ますこと・ひどく心を使うこと」という意味を持つ言葉です。「腐心」の「腐」は4つの意味があり、「腐心」に関しては「心を痛める」という意味で使われています。

悪い意味の言葉ではなく、「ある物事を成し遂げたり解決したりするために、考える・悩む・心を使う」など、前向きなときに使う言葉です。

「腐心」の類語・言い換えは複数あります。この機会に対義語もあわせて覚えておきましょう。また、「腐心」の英語表現や日本語の例文を確認して、自分が使うときの参考にしてくださいね。