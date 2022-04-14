マイナビと日本経済新聞は共同で、2023年卒学生対象の「マイナビ・日経2023年卒大学生就職企業ランキング」を実施し、その結果を発表した。
同調査は、マイナビが1978年から実施し、2017年より日本経済新聞社と両社共同で実施しているもの。2021年12月1日～2022年3月20日の期間、2023年3月卒業見込みの全国大学3年生、大学院1年生(調査開始時点)を対象に、就職情報サイト『マイナビ2023』および、同社発行の就職情報誌、同社主催の各イベント会場等でアンケート告知を行い、WEB上のアンケートフォームで回収された。回答方法は企業人気ランキングは5社連記方式で、選社理由は1社につき2項目を選択する複数回答としている。有効回答は3万3,159名(文系男子1万375人、文系女子1万3,645人、理系男子5,575人、理系女子3,564人)。
理系総合では、文系総合2位:のソニーグループが理系総合首位に。2位に味の素、3位が富士通となった。4位:のNTTデータ、7位のSkyなど、IT関連需要増とともに情報技術に強みを持つ企業が上位に入った。また8位の三菱重工業は前年43位から大幅にランクを上げた。
「理系学生の人気企業ランキングTOP100」は下記の通り。
1位 : ソニーグループ
2位 : 味の素
3位 : 富士通
4位 : ＮＴＴデータ
5位 : トヨタ自動車
6位 : サントリーグループ
7位 : Ｓｋｙ
8位 : 三菱重工業
9位 : カゴメ
10位 : キヤノン
11位 : 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
12位 : 森永乳業
13位 : 大成建設
14位 : ニトリ
15位 : パナソニック
16位 : 日立製作所
16位 : 東日本旅客鉄道(ＪＲ東日本)
18位 : 資生堂
19位 : アサヒ飲料
20位 : 日本調剤
21位 : 日清食品
21位 : ロッテ
23位 : 清水建設
23位 : 東海旅客鉄道(ＪＲ東海)
25位 : 旭化成
25位 : バンダイ
27位 : 任天堂
28位 : 富士フイルム
29位 : 大林組
29位 : 三菱電機
31位 : バンダイナムコエンターテインメント
32位 : 山崎製パン
33位 : 中外製薬
34位 : 一条工務店
35位 : 森永製菓
36位 : 鹿島建設
37位 : アルプス技研
38位 : 雪印メグミルク
38位 : ヤクルト本社
40位 : ソニー・インタラクティブエンタテインメント
41位 : アサヒグループ食品
42位 : 大塚製薬
43位 : Ｃｙｇａｍｅｓ
43位 : 東京海上日動火災保険
43位 : ニチレイグループ
46位 : 大和ハウス工業
47位 : アイリスオーヤマ
47位 : アイングループ
47位 : キユーピー
47位 : セガ
51位 : 川崎重工業
51位 : 積水ハウス
51位 : 東芝
54位 : コーセー
54位 : ソニーミュージックグループ
54位 : ブルボン
57位 : 本田技研工業(Ｈｏｎｄａ)
58位 : 第一三共
59位 : Modis
60位 : アサヒビール
60位 : 花王
60位 : 京セラ
63位 : 竹中工務店
64位 : アステラス製薬
64位 : ウエルシア薬局
66位 : コナミグループ
66位 : デンソー
68位 : スギ薬局(スギ薬局グループ)
69位 : ＳＣＳＫ
70位 : 江崎グリコ
70位 : ＮＴＴドコモ
72位 : IHI
72位 : ハウス食品
74位 : ＳＵＢＡＲＵ
74位 : 日清医療食品
76位 : 村田製作所
77位 : 凸版印刷
77位 : 日産自動車
79位 : クボタ
79位 : 国立病院機構
79位 : 日本電気(ＮＥＣ)
79位 : 日本ハム
83位 : エーザイ
83位 : 亀田製菓
83位 : グリーンハウス
83位 : グーグル
83位 : 楽天グループ
88位 : アクセンチュア
88位 : 東京エレクトロン
90位 : 赤城乳業
90位 : エームサービスグループ
90位 : クオール
93位 : 島津製作所
94位 : 住友林業
94位 : マツダ
96位 : オリエンタルランド
96位 : 関西電力
96位 : 損害保険ジャパン(損保ジャパン)
99位 : 伊藤忠テクノソリューションズ
99位 : オハヨー乳業
99位 : ＬＥＯＣ