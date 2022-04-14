マイナビと日本経済新聞は共同で、2023年卒学生対象の「マイナビ・日経2023年卒大学生就職企業ランキング」を実施し、その結果を発表した。

同調査は、マイナビが1978年から実施し、2017年より日本経済新聞社と両社共同で実施しているもの。2021年12月1日～2022年3月20日の期間、2023年3月卒業見込みの全国大学3年生、大学院1年生(調査開始時点)を対象に、就職情報サイト『マイナビ2023』および、同社発行の就職情報誌、同社主催の各イベント会場等でアンケート告知を行い、WEB上のアンケートフォームで回収された。回答方法は企業人気ランキングは5社連記方式で、選社理由は1社につき2項目を選択する複数回答としている。有効回答は3万3,159名(文系男子1万375人、文系女子1万3,645人、理系男子5,575人、理系女子3,564人)。

理系総合では、文系総合2位:のソニーグループが理系総合首位に。2位に味の素、3位が富士通となった。4位:のNTTデータ、7位のSkyなど、IT関連需要増とともに情報技術に強みを持つ企業が上位に入った。また8位の三菱重工業は前年43位から大幅にランクを上げた。

「理系学生の人気企業ランキングTOP100」は下記の通り。

1位 : ソニーグループ

2位 : 味の素

3位 : 富士通

4位 : ＮＴＴデータ

5位 : トヨタ自動車

6位 : サントリーグループ

7位 : Ｓｋｙ

8位 : 三菱重工業

9位 : カゴメ

10位 : キヤノン

11位 : 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)

12位 : 森永乳業

13位 : 大成建設

14位 : ニトリ

15位 : パナソニック

16位 : 日立製作所

16位 : 東日本旅客鉄道(ＪＲ東日本)

18位 : 資生堂

19位 : アサヒ飲料

20位 : 日本調剤

21位 : 日清食品

21位 : ロッテ

23位 : 清水建設

23位 : 東海旅客鉄道(ＪＲ東海)

25位 : 旭化成

25位 : バンダイ

27位 : 任天堂

28位 : 富士フイルム

29位 : 大林組

29位 : 三菱電機

31位 : バンダイナムコエンターテインメント

32位 : 山崎製パン

33位 : 中外製薬

34位 : 一条工務店

35位 : 森永製菓

36位 : 鹿島建設

37位 : アルプス技研

38位 : 雪印メグミルク

38位 : ヤクルト本社

40位 : ソニー・インタラクティブエンタテインメント

41位 : アサヒグループ食品

42位 : 大塚製薬

43位 : Ｃｙｇａｍｅｓ

43位 : 東京海上日動火災保険

43位 : ニチレイグループ

46位 : 大和ハウス工業

47位 : アイリスオーヤマ

47位 : アイングループ

47位 : キユーピー

47位 : セガ

51位 : 川崎重工業

51位 : 積水ハウス

51位 : 東芝

54位 : コーセー

54位 : ソニーミュージックグループ

54位 : ブルボン

57位 : 本田技研工業(Ｈｏｎｄａ)

58位 : 第一三共

59位 : Modis

60位 : アサヒビール

60位 : 花王

60位 : 京セラ

63位 : 竹中工務店

64位 : アステラス製薬

64位 : ウエルシア薬局

66位 : コナミグループ

66位 : デンソー

68位 : スギ薬局(スギ薬局グループ)

69位 : ＳＣＳＫ

70位 : 江崎グリコ

70位 : ＮＴＴドコモ

72位 : IHI

72位 : ハウス食品

74位 : ＳＵＢＡＲＵ

74位 : 日清医療食品

76位 : 村田製作所

77位 : 凸版印刷

77位 : 日産自動車

79位 : クボタ

79位 : 国立病院機構

79位 : 日本電気(ＮＥＣ)

79位 : 日本ハム

83位 : エーザイ

83位 : 亀田製菓

83位 : グリーンハウス

83位 : グーグル

83位 : 楽天グループ

88位 : アクセンチュア

88位 : 東京エレクトロン

90位 : 赤城乳業

90位 : エームサービスグループ

90位 : クオール

93位 : 島津製作所

94位 : 住友林業

94位 : マツダ

96位 : オリエンタルランド

96位 : 関西電力

96位 : 損害保険ジャパン(損保ジャパン)

99位 : 伊藤忠テクノソリューションズ

99位 : オハヨー乳業

99位 : ＬＥＯＣ