「劇場版 Free!-the Final Stroke-」の公開を記念し、5月12日から7月15日まで東京・ヒルトン東京お台場のレストラン・グリロジーバー&グリルでは「Free!-the Final Stroke-“Good Luck on your journey” Special course & dessert buffet」と題したイベントが開催される。

会場ではセミフォーマルなドレスアップをしてパーティが行われるような雰囲気の中、遙たちと一緒に「新たな旅立ちの門出をお祝いしよう」という思いを込めて「Free!」シリーズをイメージしたスペシャルコースとビュッフェを展開。期間中は5月12日から6月12日までの前半、6月13日から7月15日までの後半と分けられ、提供される一部メニューが前半と後半で異なる。メニューには「鯖とバジルトマトのキッシュ」「桜舞いおちる思い出のプールで ~桜風味のホワイトチョコムース~」と題した料理・ビュッフェのほか、遙や真琴、凛らをイメージしたスイーツビュッフェやノンアルコールのカクテルが用意された。

また来館特典として、利用者にはオリジナルリーフレットを1枚プレゼント。さらに店内BGMは「Free!」シリーズの音楽を担当している加藤達也がセレクトした楽曲が使用される。そのほか会場とオンラインショップではオリジナルグッズを販売。描き下ろしのイラストを用いたアクリルカードやホテルドアプレートなどがラインナップされた。

(c)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会 2021