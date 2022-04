小川まるに原作によるTVドラマ「花嫁未満エスケープ」の主題歌が決定。オープニングテーマがiScreamの「Eyes to Eyes」、エンディングテーマがFANTASTICS from EXILE TRIBE「Escape」に決まった。

4月7日からテレビ東京系にて放送開始される「花嫁未満エスケープ」は、結婚適齢期を迎える中、一向に結婚に踏み切らない彼氏にモヤモヤを抱える主人公・柏崎ゆうが、勢いで帰省した先で高校時代の元カレと再会するところから始まるトライアングルラブストーリー。「Eyes to Eyes」は恋する気持ちに揺れ動く女の子の心情を歌った楽曲で、「Escape」はドラマの世界観を歌詞に落とし込んだ書き下ろし楽曲だ。また「Escape」を使用した60秒トレーラーも公開された。

iScreamコメント

iScreamです!この度、4月20日リリースの1stアルバム「i」の収録楽曲「Eyes to Eyes」が『花嫁未満エスケープ』のオープニングテーマを担当させて頂くことになりました。私たちの曲を選んで頂いたこと、本当に嬉しく思います。「Eyes to Eyes」という楽曲は、恋する気持ちが揺れ動く女の子の心情を歌っています。ドラマの主人公である「ゆう」が恋愛、結婚に悩む気持ちとリンクしている部分もあると思いますので、ドラマの内容と共に曲の歌詞にも注目して頂けると嬉しいです。「Eyes to Eyes」という曲で『花嫁未満エスケープ』をさらに輝かせることができれば幸いです!

FANTASTICS from EXILE TRIBEコメント

僕達FANTASTICSの新曲「Escape」を新ドラマ『花嫁未満エスケープ』のエンディングテーマとして起用していただき本当に光栄です!今回、このお話をいただきドラマの世界観を歌詞に落とし込み、壮大かつ切ない感情の中にも一途で力強い、原作に登場するキャラクターの想いも込められたバラード曲になっています。メンバーも原作を読ませていただきレコーディングや振り付けで世界観を表現させていただいているのでドラマと共に楽しんでいただければ嬉しいです!

FANTASTICS 一同

木ドラ24「花嫁未満エスケープ」

放送情報

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送:2022年4月7日(木)より毎週木曜日24:30~25:00

BSテレ東、BSテレ東4K:2022年4月12日(火)より毎週火曜日24:00~24:30 ※初回のみ24:30~24:59

配信情報

ネットもテレ東、TVer、GYAO!で見逃し配信

スタッフ

原作:小川まるに「花嫁未満エスケープ」(ライブコミックス)

脚本:桑村さや香

監督:堀江貴大、亀谷英司、鈴木統

プロデューサー:村田充範(テレビ東京)、石田麻衣(ホリプロ)

制作:テレビ東京、ホリプロ

製作著作:「花嫁未満エスケープ」製作委員会

キャスト

柏崎ゆう:岡崎紗絵

深見一:浅香航大

松下尚紀:中川大輔

堀田マミ:美山加恋

坂本美沙:小林涼子

三田亜衣:松村沙友理