TVアニメ「かぎなど」シーズン2の追加キャストが発表された。

2021年10月期にシーズン1が放送された「かぎなど」は、ゲームソフトのブランド・Keyの20周年メディアミックスプロジェクトとして制作された、Key初の“クロスオーバーワールド・アニメーション”。 「Kanon」「AIR」「CLANNAD」「リトルバスターズ！」といった歴代作品のキャラクターがミニキャラとして登場し、“私立かぎなど学園”での学園生活を謳歌するさまが描かれる。シーズン2からは「Angel Beats!」のキャラクターたちが登場。神谷浩史演じる音無結弦、櫻井浩美演じる仲村ゆり、花澤香菜演じる天使、木村良平演じる日向秀樹、緒方恵美演じる直井文人、喜多村英梨演じるユイがかぎなど学園に加わる。

また公式サイトでは「これは、小さな奇跡……を破壊する物語？」という言葉から始まるあらすじも公開。放送・配信情報も発表され、4月12日25時よりTOKYO MXほかで放送が、ABEMAなどで配信が順次開始する。

TVアニメ「かぎなど」シーズン2

放送情報

TOKYO MX：2022年4月12日（火）より毎週火曜日25:00～

KBS京都：2022年4月13日（水）より毎週水曜日25:00～

サンテレ：2022年4月13日（水）より毎週水曜日25:00～

新潟テレビ21：2022年4月14日（木）より毎週木曜日26:15～

AT-X：2022年4月14日（木）より毎週木曜日22:16～

BS日テレ：2022年4月15日（金）より毎週金曜日23:27～

北陸朝日放送：2022年4月16日（土）より 毎週土曜日26:35～

長野朝日放送：2022年4月19日（火）より 毎週火曜日26:50～

配信情報

dアニメストア、ABEMA、Amazon Prime Video、DMM.com、FOD、GYAO!ストア、Music.jp、U-NEXT、ふらっと動画、ニコニコ動画、バンダイチャンネル、ビデオマーケット：2022年4月12日（火）より毎週火曜日25:00～

スタッフ

原作：三嶋与夢（GCノベルズ/マイクロマガジン社刊）

キャラクター原案：孟達

監督：三浦和也、福元しんいち

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン：鈴木政彦

美術監督：中久木孝将、河合良介

美術設定：中尾陽子

色彩設計：長谷川美穂

撮影監督：石山智之

編集：上野勇輔

音響監督：濱野高年

音響効果：安藤由衣

音楽：橋口佳奈、新田目翔

アニメーション制作：ENGI

キャスト

相沢祐一：杉田智和

月宮あゆ：堀江由衣

水瀬名雪：國府田マリ子

沢渡真琴：飯塚雅弓

美坂 栞：佐藤朱

川澄 舞：田村ゆかり



国崎往人：小野大輔

神尾観鈴：真田アサミ

霧島佳乃：武田彩良

遠野美凪：柚木涼香



岡崎朋也：中村悠一

古河渚：中原麻衣

藤林 杏：広橋涼

藤林 椋：神田朱未

一ノ瀬ことみ：能登麻美子

坂上智代：桑島法子

伊吹風子：野中藍

春原陽平：阪口大助



直枝理樹：堀江由衣

棗 鈴：たみやすともえ

棗 恭介：緑川光

井ノ原真人：神奈延年

宮沢謙吾：織田優成

神北小毬：やなせなつみ

三枝葉留佳：すずきけいこ

能美クドリャフカ：若林直美

来ヶ谷唯湖：田中涼子

西園美魚：河原木志穂



天王寺瑚太朗：森田成一

篝：花澤香菜

神戸小鳥：斎藤千和

鳳 ちはや：篠宮沙弥

中津静流：すずきけいこ

此花ルチア：朝樹りさ



音無結弦：神谷浩史

仲村ゆり：櫻井浩美

天使：花澤香菜

日向秀樹：木村良平

直井文人：緒方恵美

ユイ：喜多村英梨

(c)VISUAL ARTS/Key/KAGINADO