四葉夕卜・小川亮原作によるTVアニメ「パリピ孔明」の第1話「孔明、渋谷に降り立つ」の場面カットが到着した。
4月5日よりTOKYO MX、MBS、BS日テレほかにて放送される「パリピ孔明」。第1話は五丈原で死んだはずの名軍師・諸葛亮孔明が、ハロウィンで“超アゲ↑”な現代の渋谷で目を覚ますところから展開されていく。孔明はパリピに連れて来られたクラブで、歌声のバイブスがエグいシンガー・月見英子と出会うが、英子は自信を失って“超サゲ↓”状態だった。彼女の様子を見て孔明が取った行動は……。場面カットには人々が行き交う街を歩く孔明や、アンニュイな表情の英子が描かれている。
TVアニメ「パリピ孔明」
放送情報
TOKYO MX：2022年4月5日（火）より毎週火曜日23:00～
BS日テレ：2022年4月5日（火）より毎週火曜日24:00～
MBS：2022年4月5日（火）より毎週火曜日26:30～
AT-X：2022年4月7日（木）より毎週木曜日21:30～
TUT：2022年4月8日（金）より 毎週金曜日25:55～
配信情報
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スタッフ
原作：四葉夕卜・小川亮（講談社「ヤングマガジン」連載）
監督：本間修
シリーズ構成：米内山陽子
キャラクターデザイン：関口可奈味
音楽：彦田元気（Hifumi,inc.）
アニメーション制作：P.A.WORKS
キャスト
月見英子：本渡楓／歌唱：96猫
諸葛孔明：置鮎龍太郎
KABE太人：千葉翔也
久遠七海：山村響／歌唱：Lezel
オーナー小林：福島潤
(c)四葉夕卜・小川亮・講談社／「パリピ孔明」製作委員会