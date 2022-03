初の試みとなる夜桜×野外の映画鑑賞

オープンエアな空間で自然を感じながら、いつもと違う映画デートをしてみませんか? OUTDOOR THEATER JAPANは4月2日、ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪の協力のもと「夜桜シアター supported by OUTDOOR THEATER JAPAN」を開催します。

グランドプリンスホテル高輪の日本庭園でのお花見とともに野外映画が楽しめる、季節限定の特別イベント。映画鑑賞の前には、桜を眺める宴会場で、お花見弁当とフリーフローのドリンクも用意されているのでインドアでのお花見も楽しめます。



上映作品は「ピーターラビット」

上映作品は、人気絵本を初めて実写映画化し、2018年に全世界で公開されたソニー・ピクチャーズエンタテインメント配給の「ピーターラビット」。いたずら好きのうさぎ・ピーターの日常や親友ビアとの恋をコミカルに描いた心温まる作品となっています。



ザ・プリンス さくらタワー東京 桜夜

ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪の3つのホテルに囲まれた約20,000平方メートルの日本庭園は、3月下旬に満開を迎えると予想されるソメイヨシノなど17種類約210本の桜が4月下旬まで堪能できます。



日中に見る桜もいいけれど、ライトアップされた桜は妖艶で幻想的な雰囲気が魅力。夜桜の下でロマンチックな映画デートが楽しめそう!

■「夜桜シアター supported by OUTDOOR THEATER JAPAN」概要

<場所>

上映会場:グランドプリンスホテル高輪1F 「グランカフェ パティオ」前 日本庭園

受付・食事会場:ザ・プリンス さくらタワー東京2F コンファレンスフロア

<日時>

2022年4月2日 開場:17:00、食事開始:17:30、上映開始:19:00

※雨天時は屋内にて開催

<内容>

●野外映画鑑賞券

●お花見弁当

●フリードリンク(食事時)

<料金>8,900円(税込)