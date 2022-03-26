4月2日に放送を控えるTVアニメ「群青のファンファーレ」の放送直前PVが公開された。

これは本日3月26日から東京・東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2022」の「『群青のファンファーレ』放送直前ステージ」で発表されたもの。競馬学校の入学式の様子から始まるPVには、矢野奨吾演じる元アイドルの青年・有村優たちがぶつかりあいながらも切磋琢磨する様子が収められた。

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TVアニメ「群青のファンファーレ」

放送情報

TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ：2022年4月2日（土）より毎週土曜日23:30～

MBS：2022年4月2日（土）より毎週土曜日27:08～

AT-X：2022年4月3日（日）より毎週日曜日23:30～

グリーンチャンネル：2022年4月25日（月）より毎週月曜日12:30～

配信情報

ABEMA：2022年4月2日（土）より毎週土曜日23:30～地上波同時配信

その他配信プラットフォーム：2022年4月5日（火）より毎週火曜日12:00～順次配信開始

スタッフ

監督：加藤誠

シリーズ構成：Team Fanfare

メインライター：福島直浩

キャラクターデザイン：かんざきひろ

総作画監督：永作友克

美術監督：大久保知江

色彩設計：岩沢れい子

撮影監督：齊藤慶一（Production I.G.）

編集：右山章太（TROYCA）

3DCG：Peakys

競馬3Dモデル・モーション協力：コーエーテクモゲームス

音響監督：土屋雅紀

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：澤野弘之

アニメーション制作：Lay-duce

オープニングテーマ：JO1「Move the soul」

エンディングテーマ：SawanoHiroyuki[nZk]:河野純喜＆與那城奨（JO1）「OUTSIDERS」

キャスト

有村優：矢野奨吾

風波駿：土屋神葉

天音・グレイス：花江夏樹

京力秋樹：糸川耀士郎

宝生迅人：豊永利行

桜庭惣司朗：橘龍丸

牧皐汰：小林千晃

霜月えり：水瀬いのり

朝日豊：櫻井孝宏

野平和雄：東地宏樹

北見田子：Lynn

西園寺七緒子：勝生真沙子

久慈凱久：浪川大輔

(c)Fanfare Anime Project