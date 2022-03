映劇ライヴエンタテイメントより『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」再演』『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」再演』の追加キャストが発表された。

『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」再演』は、6月に上演される舞台。今回の追加キャストは少年(現の国):白金倫太郎、日ノ許の民:久野木貴士、坂田大夢、佐藤慧一、佐藤佑樹、染矢凌佑となる。

(C) GCREST, Inc. (C) Mynet Games Inc. (C)饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」製作委員会