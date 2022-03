はま寿司が展開する100円寿司チェーン「はま寿司」は3月17日、サンリオの大人気キャラクター「ぐでたま」の限定デザインおもちゃが付いた「はまっこセット」を発売した。

「ぐでたま」ラバーマスコット(全10種)

「はまっこセット」は、まぐろ・えび・いなり・から揚げ・厚焼きたまごがついた「はまっこ寿司セット」(418円)、「はまっこポテトセット」(308円)、「はまっこうどんセット」(363円)、「はまっこドリンクセット」(253円)の4種類があり、全セットに12種類から選べるドリンクと、専用ガチャマシーンのコインが付いている。

3月17日から、専用ガチャマシーンでもらえるおもちゃに、人気キャラクター「ぐでたま」のラバーマスコット(全10種)が登場。そのうち3種類ははま寿司オリジナルのシークレットデザインとなる。

なお、「はまっこセット」は店内のみの提供。数量限定のため、販売状況により、おもちゃが変更になる場合もあり。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L628830 S/D・G