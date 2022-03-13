TVアニメ「史上最強の大魔王、村人Aに転生する」が、4月6日よりTOKYO MXほかで放送されることが決定。併せて追加キャスト、PV第2弾、主題歌情報が公開された。

「史上最強の大魔王、村人Aに転生する」は、神話に名を刻む大魔王・ヴァルヴァトスが平凡な生活に憧れ、数千年後の世界に村人アード・メテオールとして転生したことから始まる学園ヒロイックファンタジー。追加キャストとして、アードの転生前の姿である魔王・ヴァルヴァトス役を天崎滉平、かつてヴァルヴァトスと対等に肩を並べて戦った勇者・リディア役を甲斐田ゆき、魔王軍における四天王より、天才魔法学者・ヴェーダ役を小倉唯、四天王最強を誇る戦闘狂・アルヴァ―ド役を子安武人、歴戦の古強者である老将・ライザー役を三宅健太が演じる。

エンディングテーマは、ChouChoが歌う「reincarnation」に決定。公開されたPV第2弾では、アニメ映像とともに「reincarnation」の一部を聴くことができる。

TVアニメ「史上最強の大魔王、村人Aに転生する」

放送情報

AT-X：2022年4月6日（水）より毎週水曜日21:00～

※リピート放送：毎週金曜日9:00～、毎週火曜日15:00～

TOKYO MX：2022年4月6日（水）より毎週水曜日23:30～

BS日テレ：2022年4月6日（水）より毎週水曜日24:00～

KBS京都：2022年4月6日（水）より毎週水曜日24:30～

サンテレビ：2022年4月6日（水）より毎週水曜日24:30～

スタッフ

原作：下等妙人『史上最強の大魔王、村人Aに転生する』（株式会社KADOKAWA / ファンタジア文庫刊）

原作イラスト：水野早桜

監督：湊未來

助監督：伊部勇志

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン：野口孝行

サブキャラクターデザイン：渡辺義弘（フロンティアワン）

デザインワークス：新谷真昼 / 雅彩アズサ

美術監督：吉山裕也（コスモプロジェクト株式会社）

美術設定：吉川洋史（コスモプロジェクト株式会社）

色彩設計：のぼりはるこ（緋和）

撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）

3D監督：遠藤誠（トライスラッシュ）

編集：近藤勇二（Real-T）

音楽：中塚武

音楽制作：ランティス

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：SILVER LINK.×BLADE

製作：村人A製作委員会

キャスト

アード・メテオール：深町寿成

イリーナ・リッツ・ド・オールハイド：丸岡和佳奈

ジニー・フィン・ド・サルヴァン：羊宮妃那

シルフィー・メルヘヴン：大橋彩香

オリヴィア・ヴェル・ヴァイン：園崎未恵

アード（少年時代）：高橋李依

ヴァルヴァトス：天崎滉平

リディア・ビギンズゲート：甲斐田ゆき

ヴェーダ・アル・ハザード：小倉唯

アルヴァート・エグゼクス：子安武人

ライザー・ベルフェニックス：三宅健太

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。