TVアニメ「史上最強の大魔王、村人Aに転生する」が、4月6日よりTOKYO MXほかで放送されることが決定。併せて追加キャスト、PV第2弾、主題歌情報が公開された。
「史上最強の大魔王、村人Aに転生する」は、神話に名を刻む大魔王・ヴァルヴァトスが平凡な生活に憧れ、数千年後の世界に村人アード・メテオールとして転生したことから始まる学園ヒロイックファンタジー。追加キャストとして、アードの転生前の姿である魔王・ヴァルヴァトス役を天崎滉平、かつてヴァルヴァトスと対等に肩を並べて戦った勇者・リディア役を甲斐田ゆき、魔王軍における四天王より、天才魔法学者・ヴェーダ役を小倉唯、四天王最強を誇る戦闘狂・アルヴァ―ド役を子安武人、歴戦の古強者である老将・ライザー役を三宅健太が演じる。
エンディングテーマは、ChouChoが歌う「reincarnation」に決定。公開されたPV第2弾では、アニメ映像とともに「reincarnation」の一部を聴くことができる。
TVアニメ「史上最強の大魔王、村人Aに転生する」
放送情報
AT-X：2022年4月6日（水）より毎週水曜日21:00～
※リピート放送：毎週金曜日9:00～、毎週火曜日15:00～
TOKYO MX：2022年4月6日（水）より毎週水曜日23:30～
BS日テレ：2022年4月6日（水）より毎週水曜日24:00～
KBS京都：2022年4月6日（水）より毎週水曜日24:30～
サンテレビ：2022年4月6日（水）より毎週水曜日24:30～
スタッフ
原作：下等妙人『史上最強の大魔王、村人Aに転生する』（株式会社KADOKAWA / ファンタジア文庫刊）
原作イラスト：水野早桜
監督：湊未來
助監督：伊部勇志
シリーズ構成：横手美智子
キャラクターデザイン：野口孝行
サブキャラクターデザイン：渡辺義弘（フロンティアワン）
デザインワークス：新谷真昼 / 雅彩アズサ
美術監督：吉山裕也（コスモプロジェクト株式会社）
美術設定：吉川洋史（コスモプロジェクト株式会社）
色彩設計：のぼりはるこ（緋和）
撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）
3D監督：遠藤誠（トライスラッシュ）
編集：近藤勇二（Real-T）
音楽：中塚武
音楽制作：ランティス
音響監督：小沼則義
アニメーション制作：SILVER LINK.×BLADE
製作：村人A製作委員会
キャスト
アード・メテオール：深町寿成
イリーナ・リッツ・ド・オールハイド：丸岡和佳奈
ジニー・フィン・ド・サルヴァン：羊宮妃那
シルフィー・メルヘヴン：大橋彩香
オリヴィア・ヴェル・ヴァイン：園崎未恵
アード（少年時代）：高橋李依
ヴァルヴァトス：天崎滉平
リディア・ビギンズゲート：甲斐田ゆき
ヴェーダ・アル・ハザード：小倉唯
アルヴァート・エグゼクス：子安武人
ライザー・ベルフェニックス：三宅健太
※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。