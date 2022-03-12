TVアニメ「時光代理人 -LINK CLICK-」の期間限定ポップアップショップ「時光代理人-LINK CLICK- POP UP SHOP ～LINK相手：ロフト MISSION：出会い～」が、3月26日よりロフトの梅田店、横浜店、吉祥寺店、名古屋店で順次開催される。
会場では、トキとヒカルの描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズや、先行販売グッズをラインナップ。またトキとヒカルのフォトスポットやアニメ場面カットのパネル展示なども行われる。さらに購入者特典として、税込2000円購入ごとに「場面写イラストカード」をランダムで1枚プレゼントする。
「時光代理人-LINK CLICK- POP UP SHOP ～LINK相手：ロフト MISSION：出会い～」
会期：2022年3月26日（土）～4月13日（水）
会場：大阪府 梅田ロフト 5階バラエティ雑貨売場
会期：2022年3月29日（火）～4月18日（月）
会場：神奈川県 横浜ロフト 7階中央エスカレーター横特設会場
会期：2022年4月20日（水）～5月8日（日）
会場：東京都 吉祥寺ロフト 2階バラエティ雑貨売場
会期：2022年5月2日（月）～5月22日（日）
会場：愛知県 ロフト名古屋 5階バラエティ雑貨売場
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