TVアニメ「処刑少女の生きる道（バージンロード）」の世界最速上映会が、3月20日20時からABEMAで行われる。
イベントでは第1話と第2話を上映。上映前のビフォアトークにはメノウ役の佐伯伊織、アカリ役の佳原萌枝、モモ役の金元寿子、アーシュナ役のM・A・Oが出演し、本作の見どころや注目ポイントを語るほか、初解禁情報や初出し場面写真などが公開される。アフタートークには佐伯と佳原が登場し、本編視聴後の感想を生配信でコメント。なお本編の上映とアフタートークはPPV（ペイパービュー）チケット事前販売による有料配信となる。
「処刑少女の生きる道」世界最速上映会
2022年3月20日（日）
第1部 ビフォアトーク
20:00～
出演
佐伯伊織、佳原萌枝、金元寿子。M・A・O
※ABEMAアニメチャンネルにて無料配信
第2部 本編1話2話上映
20:40～
※ABEMA PPV ONLINE LIVEで有料配信
第3部 アフタートーク
21:25～
出演
佐伯伊織、佳原萌枝
※ABEMA PPV ONLINE LIVEで有料配信
TVアニメ「処刑少女の生きる道」
放送情報
TOKYO MX、BS11；2022年4月1日（金）より毎週金曜日24:30～
AT-X：毎週土曜日21:00～
配信情報
ABEMA ほか
スタッフ
原作：佐藤真登（GA文庫/SBクリエイティブ刊)
キャラクター原案：ニリツ
監督：川崎芳樹
シリーズ構成：ヤスカワショウゴ
アニメーションキャラクターデザイン：玉置敬子
プロップデザイン：ヒラタリョウ
美術監督：丹伊田輝彦
色彩設計：岡田恵沙
3DCGディレクター：柴山一生
撮影監督：福世真吾
編集：坪根健太郎（REAL-T）
音響監督：明田川仁
音楽：未知瑠
プロデュース：EGG FIRM/SB クリエイティブ
アニメーション制作：J.C.STAFF
キャスト
メノウ：佐伯伊織
アカリ（時任灯里）：佳原萌枝
モモ：金元寿子
アーシュナ：M・A・O