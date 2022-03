スターバックス コーヒー ジャパンは、ライフスタイルブランド「ケイト・スペード ニューヨーク」とコラボレーションしたグッズのコレクションを展開する。アジア各国のスターバックスで展開するアイテム全6商品を、日本では3月25日よりスターバックスオンラインストアで販売する。

「遊び心があれば、日々の暮らしが明るくなる」という、両社の共通する価値観から、心躍るようなコラボレーションコレクションが2020年のホリデーコレクションに続き、再び誕生する。

2回目となるコレクションは、毎日に喜びあふれる瞬間を届けてくれるようなアイテムをラインナップ。ニューヨークシティライフからインスピレーションを得たデザイン「NYC ICONS」は、遊び心あふれるアイコンたちが、日々を楽しくしてくれる。

ケイト・スペード・ニューヨークのシグネチャー、ストライプやドットをスターバックスらしいグリーンとともに大胆にデザインした「STRIPES & DOTS」は、あざやかな色彩で、日々をアクティブに。

遊び心あふれるデザインのグッズを自分自身への気分の上がるご褒美や、大切な人へのギフトとしていかがだろうか。コラボレーションアイテム全6商品は、3月25日よりスターバックス オンラインストアにて販売する。

<販売商品>

・「ステンレスタンブラー kate spade New York Cityscape 473ml」(4,730円)

・「ステンレスボトル kate spade New York Cityscape 355ml」(4,400円)

・「ステンレスマグ kate spade New York Cityscape 473ml」(4,950円)

・「トートバッグ kate spade New York Cityscape」(4,400円)

・「ステンレスタンブラー kate spade Stripes 473ml」(4,730円)

・「ステンレスタンブラー kate spade Logo Dots 473ml」(4,950円)

※販売初日のみ各商品1人1個まで購入可能