機能性がありつつファッションも楽しめる「＃ワークマン女子」。

そんな「＃ワークマン女子」から春夏に向けての新製品が発売されました。

先日行われた春夏新製品発表会に参加してみると、アウトドアシーンはもちろん、日常使いができるもの、さらにはスーツまでバリエーション豊か。そんな今季の新作で気になる商品を紹介します。

カジュアルからフォーマルまで リラックスして着こなせる高機能なアイテム

春夏もオフの日からオフィスまで、ファッションを楽しめる新製品がずらりと並んだ会場には、一見普通に見えますが、じつはかゆい所に手が届く機能を持ったアイテムがそろっていました。

伸縮性抜群、自宅で洗濯ができるスーツが登場

昨年の春にメンズで発売になった、スーツと作業着2WAYタイプの「ワークスーツ」。

レディースも欲しいという声からスーツのセットアップとブラウス、インナーがWEB限定で発売されました。

シワになりにくく軽量で、さらにストレッチ性のある「SOLOTEX(ソロテックス)」という形態回復性が高い繊維を使用。

撥水加工や防汚加工付き、UVカット機能まで兼ね備え、さらには洗濯ネットに入れれば自宅での洗濯も可能とハイスペック。

スーツはブラックのみのカラー展開で、「SOLOTEX使用レディース スーツ ジャケット」はM、L、LLの3サイズ展開で2,900円。

「SOLOTEX使用レディース スーツ スカート」と「SOLOTEX使用レディース スーツ パンツ」はS、M、L、LLの4サイズ展開で1,900円なので、セットアップで購入しても4,800円で購入できる驚きのコスパ。

「レディースSOLOTEX使用ブラウス」は1,500円、インナーの「SOLOTEX使用半袖Tシャツ」は1,900円で、どちらもホワイトのみのM、L、LLの3サイズ展開となっています。

スーツでの自転車通勤や、在宅でのオンラインミーティングなどでも活用できそう。

日常のちょっとしたストレスを解消 日常使いできる豊富なラインアップ

「撥水ライトプリーツスカート」

SNSで撥水効果が話題になり、人気のアイテム「撥水ライトプリーツスカート」(1,900円)からは新色のブルーグレーが登場しました。

撥水効果だけでなく、適度なハリ感がありシワになりにくく加工がされているため座っても型崩れの心配なし。

上品な印象を与えるのでオンオフ問わず着こなすことができます。

サイズはM、Lの2サイズ展開、カラーはブルーグレー、ベージュ、ピンク、ブラックの4色が用意されています。

春らしいくすみカラーでコーディネートを楽しめそう

「ヨゴレニクイパンツ」

白のパンツだとちょっとした汚れも目立ってしまうので、履くシーンが限られてしまいがち……。

この「ヨゴレニクイパンツ」は、撥水加工が施され名前通り汚れにくいので、どんなシーンでもファッション重視でコーディネートを組めます。

股上深めでストレートなシルエットなので、オフィスでもアウトドアでも万能に活躍してくれそう。

サイズはS、M、L、LLの4サイズ展開、カラーはホワイト、ベージュ、ネイビーの3色展開。

さらに、よりカジュアルなデザインの「ヨゴレニクイベーカーパンツ」もラインアップ。ストレートなシルエットは変わらず、ポケットの形やシームの位置が異なります。

サイズ展開は「ヨゴレニクイパンツ」と同じくS、M、L、LLの4種、カラーはホワイト、ベージュ、カーキの3色展開です。

「サーバーバスクハーフTシャツ」「サーバーバスクシャツ」

綿100%でサラッとした優しい感触のシンプルなカットソー。

「サーバーバスクハーフTシャツ」は5分袖で、クルーネックとVネックの両方を楽しめる仕様に、「サーバーバスクシャツ」はボートネックで、どちらも着回しがしやすいデザインとなっています。

撥水機能付きで汚れにくく、料理や水まわりの掃除でも役立ちそう。

水をかけても染みずにコロコロと転がる

「サーバーバスクハーフTシャツ」はオフホワイト、ベージュ、ブラックの3色と5月から杢グレー、ピンク、パープルが加わり6色展開、「サーバーバスクシャツ」は杢グレー、オフホワイト×ブラック、オフホワイト×ネイビー、ブラックの4色展開。

どちらもM、L、LLの3サイズ、価格は980円です。

そのほかにも動きやすさもありながらゆったりと着こなせるワンピースや、ロングスカート、ガウチョパンツなども展示されていました。

バリエーションが豊富になったワンピース

ガーデニング、ランニング、シーンごとで役立つアイテムも

温かくなるこれからのシーズンに向けて、アウトドアアイテムも幅広く登場しました。

シーン別に役立つアイテムや、アウトドアの必需品になりそうなものの中から担当者オススメの商品を3つ聞いてみました。

「ガーデニングサロペット」

この春初登場の「ガーデニングサロペット」は高撥水でUVカットも備え多収納と今季のイチオシアイテムなのだそう。

スマートフォンが落ちにくいリブ仕様のポケットや、取り外して移動できるポケットなど"あったら便利"な機能がふんだんに取り入れられています。

スマートフォンがしっかり入り落ちにくいポケット

屈んで作業をするときは背中に移動ができるポケット

見た目もカジュアルで可愛らしい「ガーデニングサロペット」はM 、Lの全2サイズ。

「トランスフォームジャケットEX」「トランスフォームジャケット」

スポーティにもカジュアルにも着こなせるカラーリングの撥水機能付きジャケット。

一見普通のアウターですが、なんと背中のポケットに収納でき、バッグになってしまうのです。

ショルダーバッグに変身

「トランスフォームジャケットEX」はA4サイズもすっぽりと入るショルダーバッグに、「トランスフォームジャケット」は小物を入れられるウエストポーチに変身します。

気温が変化するアウトドアシーンで役立ちそう。

「クールUV フェイスガードパーカー」

取り外し可能のフェイスシールドが付いた「クールUV フェイスガードパーカー」は、ひんやりとした接触冷感、吸汗速乾、UVカット、ストレッチ性とスポーツ時に便利なアイテム。ランニングや海辺などで日焼け対策として使えそう。

サイズ展開はM、L、LLの3サイズ展開、カラーはオフホワイト、オレンジ、ダークオレンジ、ミント、グリーン、ブルー、ネイビー、ブラックの全8色のラインアップ。

カジュアルからフォーマルまで、幅広い新商品が発売される「＃ワークマン女子」。

専門的なものはもちろん、普段使いのできる物にもワークマンならではの機能性が存分に含まれているので、何か新しいことを始めたくなるこの時期にお気に入りのアイテムを見つけられるかもしれません。