3月11日（金）にテレビ朝日系で放送される「ミュージックステーション」に、岡本真夜、KinKi Kids、高橋優、Perfume、FUNKY MONKEY BΛBY'S、WANIMAが出演する。
次回は「エールソングSP」と題し、豪華アーティストが大ヒットした応援ソングの数々を披露する。岡本真夜は大ヒット曲「TOMORROW」を、KinKi Kidsは3月16日リリースのニューシングル「高純度romance」と1999年リリースの楽曲「フラワー」をパフォーマンス。高橋優は最新曲「HIGH FIVE」と、2015年リリースの「明日はきっといい日になる」を歌う。
Perfumeは3月9日リリースのニューシングル「Flow」と、2008年リリースの「Dream Fighter」をパフォーマンス。FUNKY MONKEY BΛBY'Sは2010年に発表した「あとひとつ」と、2021年9月に活動再開後初のシングルとしてリリースした「エール」を、WANIMAは2016年に発表した楽曲「ともに」を披露する。
テレビ朝日系「ミュージックステーション」
2022年3月11日（金）21:00～21:54
＜出演者および歌唱曲＞
・岡本真夜「TOMORROW」
・KinKi Kids「高純度romance」「フラワー」
・高橋優「HIGH FIVE」「明日はきっといい日になる」
・Perfume「Flow」「Dream Fighter」
・FUNKY MONKEY BΛBY'S「あとひとつ」「エール」
・WANIMA「ともに」