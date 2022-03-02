野田宏・若松卓宏原作によるTVアニメ「恋は世界征服のあとで」より、新規カットを使ったキャラクターPVが公開された。

「恋は世界征服のあとで」は世界平和を目指すヒーロー戦隊ジェラート5のリーダー・相川不動と、世界征服を目論む秘密結社ゲッコーの戦闘員・禍原デス美の恋を描くラブコメディ。本日公開されたPVでは氷結戦隊ジェラート5がフィーチャーされた。PVは2週連続公開予定で、来週は秘密結社ゲッコーにフォーカスしたものが披露される。

またアニメ公式Twitterアカウント（@KoiSeka）にて、明日3月3日から放送開始日の前日4月7日までの毎週火曜日・木曜日に、メインキャストによるコメント動画を公開。加えて動画に関連したプレゼントキャンペーンが実施される。4月7日のコメント動画ツイートをリツイートすると応募が完了し、応募者の中から抽選で1人に送られるDMに、各動画内で1文字ずつ発表される合計11個のキーワードを答えると、キャスト11人の寄せ書きサイン入り1話台本がもらえる。

そして「恋は世界征服のあとで」の放送開始日が4月8日に決定。FODにて独占配信されることも明らかになった。

TVアニメ「恋は世界征服のあとで」

放送情報

AT-X：2022年4月8日（金）より毎週金曜日21:30～ ※リピート放送：毎週火曜日9:30～ / 毎週木曜日15:30～

TOKYO MX：2022年4月8日（金）より毎週金曜日22:30～

BS朝日：2022年4月8日（金）より毎週金曜日23:00～

テレビ愛知：2022年4月8日（金）より毎週金曜日26:05～

配信情報

FOD：2022年4月8日（金）より毎週金曜日22:30～独占見放題

スタッフ

原作：野田宏・若松卓宏（講談社「月刊少年マガジン」連載）

監督：いわたかずや

シリーズ構成：杉澤悟

キャラクターデザイン：小林明美

音響監督：本山哲

音楽：宝野聡史、葛西竜之介

音楽制作：ポニーキャニオン、アップドリーム

プロデュース：ドリームシフト

アニメーション制作：project No.9

キャスト

相川不動（レッドジェラート）：小林裕介

禍原デス美（死神王女）：長谷川育美

王子野隼人（ブルージェラート）：興津和幸

神宮寺美咲（イエロージェラート）：稗田寧々

轟大吾（グリーンジェラート）：間島淳司

有栖川ハル（ピンクジェラート）：日高里菜

魔島忌々（魔獣王女）：花澤香菜

黒百合凶子（鋼鉄王女）：金元寿子

宝条闇奈：佐倉綾音

乱乱（断罪王女）：桃月なしこ

ビッグジェラート博士：茶風林

ボスラー大総統：杉田智和

カルバリンベア：安元洋貴

ヘル子：M・A・O

禍原ウラ美：橋本ちなみ

三途川鬼羅：沢城みゆき

ナレーション：立木文彦

(c)野田宏・若松卓宏・講談社/恋せか製作委員会