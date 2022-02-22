5月に大阪と東京で開催される野外ライブイベント「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022」の出演アーティスト第2弾、および各アーティストの出演日割りが発表された。

今回発表されたのは両会場に出演する打首獄門同好会、THE ORAL CIGARETTES、SHE'Sと大阪会場に出演するアイビーカラー、LONGMAN、オレンジスパイニクラブ、Kroi、東京会場に出演する-真天地開闢集団-ジグザグ、バックドロップシンデレラ、Ochunism、ユアネス、Lucky Kilimanjaro、緑黄色社会の計13組。本日2月22日12:00からはオフィシャルサイトにて1日券の最速先行予約を受け付けている。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022

2022年5月14日（土）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）

＜出演者＞

アイビーカラー / 雨のパレード / 打首獄門同好会 / ジェニーハイ/ 東京スカパラダイスオーケストラ / 04 Limited Sazabys / yama / LONGMAN / and more



2022年5月15日（日）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）

＜出演者＞

THE ORAL CIGARETTES / オレンジスパイニクラブ / Creepy Nuts / Kroi / Saucy Dog / SHE'S / SHISHAMO / Novelbright / フレデリック / マカロニえんぴつ / and more

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022

2022年5月21日（土）東京都 若洲公園

＜出演者＞

雨のパレード / 打首獄門同好会 / Saucy Dog / SHISHAMO / -真天地開闢集団-ジグザグ / バックドロップシンデレラ / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / yama / and more



2022年5月22日（日）東京都 若洲公園

＜出演者＞

THE ORAL CIGARETTES / Ochunism / Creepy Nuts / SHE'S / Novelbright / BiSH / フレデリック / ユアネス / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会 / and more