グローバルボーイズグループ・JO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」の本予告映像と場面写真が11日、公開された。本作は、デビューから現在までの怒涛の2年間に密着したJO1初の映画作品で、3月11日より東宝系にて全国公開される。

「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」場面写真

さらに、本日2月11日より劇場限定ムビチケカードの販売も開始。数量限定で全12種を用意している。ムビチケ前売券購入者限定キャンペーンとして、抽選で200人に、 JO1が登壇する完成記念プレミア試写会に招待する。

2019年にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票で選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)で結成されたJO1。

華々しい道が約束されたはずの彼らだったが、2020年3月4日のデビュー直後から、新型コロナの影響を受け、様々な活動制限を余儀なくされる。しかし、そんな中でもインターネットを通じてつながっていくボーイズグループ像は、現代的で、2020年を象徴するかのような、新たな存在感で輝きを放っていた。日々のボーカルやダンスのレッスン、プロモーション活動、番組収録……激動のスケジュールの中、11人でJO1を育んでいく。そんな世界の頂点を目指す彼らの、デビュー初期から2021年の念願の初・有観客ライブまでの様子を余すことなく映し出す。未完成の11人、そしてJAMと共に紡がれる、“今まで”と“これから”。これは彼らの、本当の始まりの物語。

公開された90秒の本予告では、デビュー当初の不安や、コロナ禍で思い通りいかない活動への葛藤など、今まで語られることのなかったメンバーの姿を垣間見ることができる。厳しい時代の中でも「Go to the TOP」を胸に、メンバー11人が想いを1つにしていく姿に、本作への期待が高まる仕上がりとなっている。そして今回初お披露目となる、本作のために書き下ろされたJO1の新曲「飛べるから」がさらに映像を盛り上げる。

また、場面写真も公開。メンバーのインタビューの様子やパフォーマンス、レッスン風景など、公式サイトにてギャラリーでたっぷり公開している。

(C)2022「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」製作委員会