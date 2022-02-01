布袋寅泰の全国ツアー「HOTEI the LIVE 2022 "Still Dreamin' Tour"」が5月から8月にかけて開催される。
本日2月1日に60歳の誕生日を迎え、20枚目のアルバム「Still Dreamin'」をリリースした布袋。彼はツアーで5月7日の群馬・高崎芸術劇場 大劇場を皮切りに、8月3日の東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）まで全21公演を行う。布袋はツアーについて「新アルバム『Still Dreamin'』と40年のキャリアからの『Best選曲』を組み合わせた“夢満載”の内容でお届けします！ みんなの街で会える日を今から楽しみにしています。ご期待ください！」とコメントしている。オフィシャルファンクラブ「beat crazy」ではチケット先行抽選予約を2月7日まで受付中。
HOTEI the LIVE 2022 "Still Dreamin' Tour"
2022年5月7日（土）群馬県 高崎芸術劇場 大劇場
2022年5月8日（日）群馬県 高崎芸術劇場 大劇場
2022年5月14日（土）山口県 周南市文化会館
2022年5月15日（日）広島県 上野学園ホール
2022年5月20日（金）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール
2022年5月21日（土）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール
2022年5月27日（金）宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2022年5月29日（日）新潟県 新潟テルサ
2022年6月4日（土）千葉県 市川市文化会館
2022年6月10日（金）大阪府 フェスティバルホール
2022年6月25日（土）静岡県 静岡市民文化会館 大ホール
2022年6月26日（日）埼玉県 さいたま市文化センター 大ホール
2022年7月1日（金）神奈川県 神奈川県民ホール 大ホール
2022年7月8日（金）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2022年7月9日（土）岩手県 盛岡市民文化ホール 大ホール
2022年7月17日（日）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2022年7月18日（月・祝）京都府 ロームシアター京都 メインホール
2022年7月22日（金）熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
2022年7月23日（土）鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第1ホール
2022年8月2日（火）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
2022年8月3日（水）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）