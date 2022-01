EXILE AKIRA(EXILE、EXILE THE SECOND)と妻のリン・チーリンとの間に第1子が誕生した。

舞台「レッドクリフ」で共演し、2018年に交際をスタート。約半年の交際期間を経て2019年6月に結婚したAKIRAとチーリン。2人はそれぞれのInstagramにて「Thank you for coming into our family!!」と第1子の誕生を報告し、AKIRAは「常に前向きな希望を持ち続けていれば必ず、明るい愛に満ち溢れた未來が待っています! 明日は旧正月ということもありますのでお祝いと共にこの愛と感謝の気持ちをシェアしながら、皆様にとっても素敵な日々でありますよう心から願っております!!」とコメントしている。

※記事初出時、アーティスト名に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。