『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stageの音楽アルバム『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage1st ALBUM (タイトル未定 税込3,500円)が4月27日に発売されることが27日、明らかになった。

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage1st ALBUM (タイトル未定)

同作は、人気キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の舞台化シリーズ、通称「ヒプステ」初の音楽アルバム。ヒプステ-track.1-から、本日より東京公演がスタートするヒプステ-track.5-の舞台公演内で披露された楽曲、さらに昨年開催されたヒプステ初のライブ公演である-Battle of Pride-の主題歌、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”のリーダー6人による新曲も収録されることが明らかになった。

また本日より東京公演がスタートするヒプステ-track.5-の公演の模様を収めた7月6日発売のBlu-ray & DVDの店舗別購入特典の早期予約も受付中で、HYPNOSISMIC Rule the Stage Official Storeでは限定で、早期予約特典「ブロマイド11枚セット」を手に入れることが出来る。「ABEMA(アベマ)」ではヒプステ-track.5-公演のうち8公演を「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて独占生配信することも決定している。

収録曲

1.Hypnosis Delight +

2.Counterfeit Busters

3.Trigger Off

4.We Are North Bastard

5.Trap Of "Fling"

6.Blast Wolf

7.アサクサBounce

8.オオサカ24金マジック

9.B.A.T Strike Back Against

10.School Rap

11.幸福世界・粘糸〈ねんし〉

12.Guess Who’s Back

13.Battle of Pride

14.Shout Out to the Revolution -Rule the Stage track.5-

15.リーダー6名歌唱による新曲「タイトル未定」/山田一郎(高野洸)、碧棺左馬刻(阿部顕嵐)、飴村乱数(安井謙太郎)、神宮寺寂雷(鮎川太陽)、白膠木簓(荒牧慶彦)、波羅夷空却(廣野凌大)



※M1.5.13歌唱キャストは「飴村乱数役:世古口凌」