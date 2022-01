TVアニメ「トロピカル~ジュ!プリキュア」が、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」とコラボレート。本日1月26日12時にゲーム内コラボイベント「Viva!トロピカル~ジュGroove!」がスタートした。

イベントではコラボ限定ストーリーが楽しめるほか、「トロピカル~ジュ!プリキュア」と「D4DJ Groovy Mix」のキャラクターのコラボカードが登場。瀬戸リカとキュアサマー、水島茉莉花とキュアコーラル、日高さおりとキュアパパイア、松山ダリアとキュアフラミンゴ、海原ミチルとキュアラメールが、それぞれペアで描き下ろされた。またリズムゲームでプレイできる楽曲として、「トロピカル~ジュ!プリキュア」のオープニング主題歌「Viva! Spark!トロピカル~ジュ!プリキュア」、後期エンディング主題歌「あこがれ Go My Way!!」が原曲で実装されている。イベント開催期間は2月1日20時59分まで。

(c)bushiroad All Rights Reserved. (c) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (c)ABC-A・東映アニメーション