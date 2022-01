「ご用命ください」「ご用命いただければ幸いです」など、ビジネスシーンでよく耳にする「ご用命」。正しい意味をご存知でしょうか。

ここでは、「ご用命」の正しい意味や適切な使い方を例文で解説します。さらに、「ご要望」「ご依頼」といった似た表現との違いや、類語・英語表現も紹介しますので、参考にしてください。

「ご用命」の読み方は「ごようめい」です。

「用命」という言葉には、「何かの用事をいいつける」「命令・注文をする」という意味があります。この「用命」に「ご」をつけて丁寧な言い回しにしたのが「ご用命」です。

「ご用命」は「ご用命いただく」のように、仕事や用事、依頼などを受ける際に使う言葉です。相手を立てる表現ですので、目上の人や社外の顧客、取引先などに対して使うことが多いでしょう。目下の人や同僚などに対しては使用しないため注意が必要です。

「用命」という言葉には、立場が上の人が下の人に対して命令するという意味があります。そのため、自分の行為に対して「用命」を使うのは誤りです。

例えば「私がご用命いたします」といった表現は、一見すると丁寧な言葉遣いのように思えますが、相手を下に見て命じるという意味になってしまうため、失礼にあたります。この場合は正しくは「私がご依頼させていただきます」です。

「ご用命」は目下の人や同僚のみでなく、自分の行為に対しても使わない表現であるということを頭に入れておきましょう。

・ご要望

「ご要望」とは、「物事を強く望んいる」という意味の「要望」の丁寧な表現です。「ご要望にお応えします」のように使用します。ただし、「ご用命」と同じく相手に敬意を払う言葉ですので、自分の行為に対して「ご要望します」とは使いません。

・ご依頼

「ご依頼」とは、「何かをしてくれるように人に頼む」という意味の「依頼」の丁寧な表現です。「ご用命」は「言いつける、命令する」という意味で、命令される側が「ご用命いただく」などと受け身で使用します。一方「ご依頼」は「ご依頼する」「ご依頼いただく」と、頼む側も頼まれる側も使うことができます。

ビジネスの場では、似た言葉を混同して誤った使い方をしないように気をつけましょう。

「ご用命」にはいくつかの類語や言い換え表現があります。さっそくみていきましょう。

「仰せつける」は「立場が上の人が下の人に命令する」という意味の「言いつける」の丁寧な表現です。「ご用命ください」は「仰せつけください」と、置き換えることができます。

また、受け身表現の「ご用命いただく」は、「仰せつかる」となります。例えば「ご用命いただいた件につきまして」、「仰せつかりました件につきまして」などです。

「仰せつける」は「ご用命」に比べて少しかしこまった表現ですので、シーンを選んで使い分けるようにしましょう。

「ご下命」には「命令を下す」という意味があります。「ご用命」と意味が近く、言い換えができる表現のひとつです。

しかし、「ご下命」は「ご用命」よりも「より厳しく命令する、いいつける」といった強いニュアンスになります。こちらも、シーンを選んで使うようにしましょう。

「ご利用」は「役立つように使う」という「利用」の丁寧な表現です。「相手に何かを使ってもらう」という意味になります。

「ご用命」が「(目上の人からの)命令を受ける」という意味が含まれるのに対し、「ご利用」は単に「使ってもらう」という意味。ビジネスで注文や依頼を受けた際には「ご用命」としたほうが、相手に敬意を払うことになります。

ここでは、「ご用命」の英語表現を例文で紹介します。

Please ask anything we might be able to help you with.

(どうぞ何でもご用命ください)