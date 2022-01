2022年3月発送予定「デザインTシャツ -VILLAIN- グレングラファイトバグスター|HENSHIN by KAMEN RIDER」(8,800円/税込)

平成以降に放映された歴代「仮面ライダー」作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」より、『仮面ライダーエグゼイド』のグレングラファイトバグスターをデザインしたTシャツが登場。「デザインTシャツ -VILLAIN- グレングラファイトバグスター|HENSHIN by KAMEN RIDER」(8,800円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「デザインTシャツ -VILLAIN- グレングラファイトバグスター|HENSHIN by KAMEN RIDER」は、『仮面ライダーエグゼイド』に登場するグラファイトバグスターが進化した姿、グレングラファイトバグスターをデザインしたTシャツ。過去でも未来でもなく、今この瞬間の闘いに己のすべてを懸けたグラファイトバグスターの生き様を、「Neither the past nor the future. Right now.」のメッセージに込めたデザインとなっている。ボディは白と黒の2色展開。

(C)石森プロ・東映