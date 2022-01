堀越耕平原作によるアニメ「僕のヒーローアカデミア」とタワーレコードのコラボカフェが、TOWER RECORDS CAFEの渋谷店、名古屋栄スカイル店、梅田NU茶屋町店にて2月5日より順次実施される。

これは「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション」のBlu-ray / DVDの発売を記念したもの。会場では緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍、ロディ・ソウルの描き下ろしイラストが登場し、「緑谷出久の黒鞭パスタ」「爆豪勝己の爆裂!榴弾砲着弾(ハウザーインパクト)レッドホットチキンプレート」「笑顔いっぱいロディ・ソウルバーガー」といったキャラクターやストーリーをイメージしたフード・ドリンクメニューを提供する。またコラボカフェを予約した人や、コラボメニューを注文した人には先着で特典をプレゼント。さらにフードとスイーツ、ドリンクの3点セットを注文すると、ネームタグ風カードがランダムで進呈される。

また描き下ろしイラストを使用したグッズも期間限定で販売。さらにBlu-ray / DVD店着日の2月15日から全店で、「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールドヒーローズミッション × NO ANIME, NO LIFE.」のコラボキャンペーンが行われ、コラボポスターの掲示や店内放送などが実施される。

「僕のヒーローアカデミア」×タワーレコード コラボカフェ

店舗:TOWER RECORDS CAFE 渋谷店、名古屋栄スカイル店、梅田NU茶屋町店

第1弾期間:2022年2月5日(土)~2月15日(火)

第2弾期間:2022年2月16日(水)~2月27日(日)

(c)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (c)️堀越耕平/集英社