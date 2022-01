郵便局物販サービスは1月14日より、「すみっコぐらし」グッズの販売を全国の郵便局および郵便局のネットショップにて開始した。

「スリージップポーチ」(870円)は、ポケットが3つついたフラットポーチ。ゆうびんやさんになったすみっコたちのイラストをあしらっている。

「サガラ刺繍ミニトートバッグ」(1,540円)は、お財布やスマートフォンなどの小物が入るミニトートバッグで、モコモコのサガラ刺繍が特徴。

「マルチカバー」(680円)は、通帳、A6サイズのお薬手帳やパスポートなどが入るサイズのカバー。カードポケット、チャックつきポケットもついている。

「クリアファイル3点セット」(550円)は、A4サイズ、A5サイズ、チケットホルダー各1枚のセット。ゆうびんやさんになったすみっコたちの描きおろしイラストのデザインとなっている。

「フレークシール」(550円)は描きおろしイラストのシールで、デザイン10種×各4枚の40枚入りとなっている。

「ぬいぐるみ(ねこ)」(1,650円)は、郵便屋の制服に手紙マークが入ったかばんを下げた「ねこ」のぬいぐるみ。同商品は、全国11局の郵便局(札幌中央郵便局、仙台中央郵便局、東京中央郵便局、新宿郵便局、横浜中央郵便局、名古屋中央郵便局、京都中央郵便局、大阪中央郵便局、福岡中央郵便局、博多郵便局、那覇中央郵便局)と「郵便局のネットショップ」のみで取り扱う限定品となっている。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.