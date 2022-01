平成以降に放映された歴代「仮面ライダー」作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」より、平成仮面ライダー作品に登場する敵怪人(ヴィラン)をフィーチャーした「デザイン Tシャツ -VILLAIN-」 (8,800円/税込)の第二弾が、2022年1月6日からプレミアムバンダイで予約受付スタートする。

第二弾は、『仮面ライダー龍騎』より「レイドラグーン」、『仮面ライダードライブ』より「ハートロイミュード」の2柄展開。現実世界の街に大量に出現したレイドラグーンをデザインした「デザイン T シャツ -VILLAIN- レイドラグーン」は、群れで人々を襲うレイドラグーンの絶望的な恐怖を「There is no hope.」のメッセージで表現。ロイミュードのリーダー、ハートロイミュードをデザインした「デザイン T シャツ -VILLAIN- ハートロイミュード」は、最高の好敵手との激闘の中で喜びを見出したハートロイミュードの心の動きを、『DO YOU FEEL ME,MY FRIEND?』のメッセージで表現している。

(C)石森プロ・東映