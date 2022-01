音楽事務所WACKのアイドルグループ・GANG PARADEが再始動することが発表された。

これは本日1月1日の読売新聞の朝刊広告で告知されたもの。新聞広告には「GANG PARADE再始動致します」というWACKからのお知らせと合わせて、「パレエドは続く」など新曲の歌詞と思われるメッセージが掲載されている。GANG PARADEは2020年3月にGO TO THE BEDSとPARADISESという2つのグループに分裂し、事実上の活動休止状態になっていた。GO TO THE BEDSとPARADISESのメンバーは、本日より新生GANG PARADEとして活動していく。

また明日1月2日には東京・Spotify O-WESTでさっそく、復活ライブが開催される。さらに3月9日にメジャー2ndシングル「PARADE GOES ON」がリリースされることも決定。明日のライブには東京・タワーレコード渋谷店にて「PARADE GOES ON」を予約した人を対象とした抽選会で当選すると参加できる。

GANG PARADE ライブ

2022年1月2日(日)東京都 Spotify O-WEST