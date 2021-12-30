12月31日（金）23:45からTBS系で生放送される「CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022」のタイムテーブルが公開された。
番組はAI、Creepy Nuts、DA PUMP、乃木坂46、日向坂46、平井大、マカロニえんぴつによる「いくぜ！2022年忘れ激アツメドレー」でスタート。24:00台にはDISH//やBiSH、三浦大知、緑黄色社会、AKB48、Perfumeなどによる「来たぜ！2022年 新春激アツメドレー」が前後半に分けて行われる。
TBS「CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022」
12月31日（金）23:45～29:00
TBS「CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022」出演予定アーティストおよびタイムテーブル（※各時間帯内は五十音順）
23:45頃～
いくぜ！2022年忘れ激アツメドレー
AI「ハピネス」
Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」
DA PUMP「U.S.A.」
乃木坂46「I see...」
日向坂46「ドレミソラシド」
平井大「Stand by me, Stand by you.」
マカロニえんぴつ「ブルーベリー・ナイツ」
24:00頃～
来たぜ！2022年 新春激アツメドレー 前半戦
CHEMISTRY「My Gift to You」
DISH//「猫」
BiSH「オーケストラ」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「ちっぽけな勇気」
三浦大知「EXCITE」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
緑黄色社会「Mela!」
INI「Rocketeer」
Awesome City Club「勿忘」
JO1「僕らの季節」
Da-iCE「CITRUS」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
LiSA「明け星」
来たぜ！2022年 新春激アツメドレー 後半戦
AKB48「ヘビーローテーション」「涙サプライズ！」
川崎鷹也「魔法の絨毯」
櫻坂46「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」
Perfume「FLASH」
25:00頃～
AI「アルデバラン」
EXIT「なぁ人類～SUPER STARスペシャルメドレー」
上白石萌音「懐かしい未来」
Creepy Nuts「のびしろ」
櫻坂46「流れ弾」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」
DA PUMP「紡 ーTSUMUGIー」
中島美嘉「SYMPHONIA」
乃木坂46「ごめんねFingers crossed」「僕は僕を好きになる」
Perfume「ポリゴンウェイヴ」
日向坂46「ってか」
三浦大知「Le Penseur」
森山直太朗「花」
Little Glee Monster「透明な世界」
26:00頃～
名曲ライブ！ライブ！新春コラボSP
ハラミちゃん×asmi「未来へ」
ハラミちゃん×河野純喜＆與那城奨（JO1）「LOVE LOVE LOVE」
ハラミちゃん×Little Glee Monster「ロマンスの神様」
家入レオ「サブリナ（10th Anniversary Version）」
ウマ娘「うまぴょい伝説」
AKB48「根も葉もRumor」
A.B.C-Z「火花アディクション」
川崎鷹也「カレンダー」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat. mabanua」
DISH//「沈丁花」
NEWS「ReBorn」
Novelbright「seeker」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「エール」
松下洸平「あなた」
milet「Fly High」
Little Black Dress「雨と恋心」
緑黄色社会「Landscape」
TikTokメドレー
超ときめき♡宣伝部「すきっ！～超ver～」
なかねかな「モテすぎて草、誘ってて森」
フレデリック「オドループ」
MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」
27:00頃～
2022年 最初のフェスSP
神はサイコロを振らない「タイムファクター」
ザ・クロマニヨンズ「縄文BABY」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「HEATWAVE」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
DEAN FUJIOKA「Spin The Planet」
HiHi Jets / ジャニーズJr.「ZENSHIN」
BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「Animal」
BE:FIRST「Shining One」
美 少年 / ジャニーズJr.「虹の中で」
平井大「題名のない今日」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「Drive Me Crazy」
BREAKERZ「SWEET MOONLIGHT」
変態紳士クラブ「YOKAZE」
MAN WITH A MISSION「yoake」
水樹奈々「Red Breeze」
モーニング娘。'22「よしよししてほしいの」
28:00頃～
2022年 最初のフェスSP
I Don't Like Mondays.「美しき世界」
あかせあかり「恋ノ行方」
あたらよ「10月無口な君を忘れる」
=LOVE「ズルいよ ズルいね」
ウルトラ寿司ふぁいやー「今すぐアナタを愛したい」
OWV「UBA UBA」「Roar」
Omoinotake「EVERBLUE」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
saji「ハヅキ」
TAEKO「Queen Bee」
≠ME「まほろばアスタリスク」
ハンブレッダーズ「再生」
THE BEAT GARDEN「ROMANCE」
藤原さくら「mother」
FLOW「DICE」
MORISAKI WIN「パレード - PARADE」