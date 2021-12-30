12月31日（金）23:45からTBS系で生放送される「CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022」のタイムテーブルが公開された。

番組はAI、Creepy Nuts、DA PUMP、乃木坂46、日向坂46、平井大、マカロニえんぴつによる「いくぜ！2022年忘れ激アツメドレー」でスタート。24:00台にはDISH//やBiSH、三浦大知、緑黄色社会、AKB48、Perfumeなどによる「来たぜ！2022年 新春激アツメドレー」が前後半に分けて行われる。

TBS「CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022」

12月31日（金）23:45～29:00

TBS「CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022」出演予定アーティストおよびタイムテーブル（※各時間帯内は五十音順）

23:45頃～

いくぜ！2022年忘れ激アツメドレー

AI「ハピネス」

Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」

DA PUMP「U.S.A.」

乃木坂46「I see...」

日向坂46「ドレミソラシド」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

マカロニえんぴつ「ブルーベリー・ナイツ」

24:00頃～

来たぜ！2022年 新春激アツメドレー 前半戦

CHEMISTRY「My Gift to You」

DISH//「猫」

BiSH「オーケストラ」

FUNKY MONKEY BΛBY'S「ちっぽけな勇気」

三浦大知「EXCITE」

Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」

緑黄色社会「Mela!」

INI「Rocketeer」

Awesome City Club「勿忘」

JO1「僕らの季節」

Da-iCE「CITRUS」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

LiSA「明け星」

来たぜ！2022年 新春激アツメドレー 後半戦

AKB48「ヘビーローテーション」「涙サプライズ！」

川崎鷹也「魔法の絨毯」

櫻坂46「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」

Perfume「FLASH」

25:00頃～

AI「アルデバラン」

EXIT「なぁ人類～SUPER STARスペシャルメドレー」

上白石萌音「懐かしい未来」

Creepy Nuts「のびしろ」

櫻坂46「流れ弾」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

DA PUMP「紡 ーTSUMUGIー」

中島美嘉「SYMPHONIA」

乃木坂46「ごめんねFingers crossed」「僕は僕を好きになる」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

日向坂46「ってか」

三浦大知「Le Penseur」

森山直太朗「花」

Little Glee Monster「透明な世界」

26:00頃～

名曲ライブ！ライブ！新春コラボSP

ハラミちゃん×asmi「未来へ」

ハラミちゃん×河野純喜＆與那城奨（JO1）「LOVE LOVE LOVE」

ハラミちゃん×Little Glee Monster「ロマンスの神様」

家入レオ「サブリナ（10th Anniversary Version）」

ウマ娘「うまぴょい伝説」

AKB48「根も葉もRumor」

A.B.C-Z「火花アディクション」

川崎鷹也「カレンダー」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat. mabanua」

DISH//「沈丁花」

NEWS「ReBorn」

Novelbright「seeker」

FUNKY MONKEY BΛBY'S「エール」

松下洸平「あなた」

milet「Fly High」

Little Black Dress「雨と恋心」

緑黄色社会「Landscape」

TikTokメドレー

超ときめき♡宣伝部「すきっ！～超ver～」

なかねかな「モテすぎて草、誘ってて森」

フレデリック「オドループ」

MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」

27:00頃～

2022年 最初のフェスSP

神はサイコロを振らない「タイムファクター」

ザ・クロマニヨンズ「縄文BABY」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「HEATWAVE」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

DEAN FUJIOKA「Spin The Planet」

HiHi Jets / ジャニーズJr.「ZENSHIN」

BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「Animal」

BE:FIRST「Shining One」

美 少年 / ジャニーズJr.「虹の中で」

平井大「題名のない今日」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「Drive Me Crazy」

BREAKERZ「SWEET MOONLIGHT」

変態紳士クラブ「YOKAZE」

MAN WITH A MISSION「yoake」

水樹奈々「Red Breeze」

モーニング娘。'22「よしよししてほしいの」

28:00頃～

2022年 最初のフェスSP

I Don't Like Mondays.「美しき世界」

あかせあかり「恋ノ行方」

あたらよ「10月無口な君を忘れる」

=LOVE「ズルいよ ズルいね」

ウルトラ寿司ふぁいやー「今すぐアナタを愛したい」

OWV「UBA UBA」「Roar」

Omoinotake「EVERBLUE」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

saji「ハヅキ」

TAEKO「Queen Bee」

≠ME「まほろばアスタリスク」

ハンブレッダーズ「再生」

THE BEAT GARDEN「ROMANCE」

藤原さくら「mother」

FLOW「DICE」

MORISAKI WIN「パレード - PARADE」