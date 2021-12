2022年1月発送予定「STRICT-G.ARMS 『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』 パーカー WAR IN THE POCKET」(13,200円/税込)

「機動戦士ガンダム」の世界観を取り入れたアパレルブランド「STRICT-G.ARMS」より、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』をモチーフにしたパーカーが登場。「STRICT-G.ARMS 『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』 パーカー WAR IN THE POCKET」(13,200円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「STRICT-G.ARMS」は、『機動戦士ガンダム』の舞台『宇宙世紀』を実在した史実としてイマジネーションし、リアルアーミーな空気感を持ちつつ、デイリーユースなコーディネートを提案するコレクションライン。

「STRICT-G.ARMS 『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』 パーカー WAR IN THE POCKET」は、フロントに「WAR IN THE POCKET」ロゴ、背中に「ZEON FORCES」ロゴをステンシル風にプリント、左袖にサイクロプス隊ロゴワッペンを配している。

ミリタリー感を表現するため、水性ラバーを用い、敢えてかすれた雰囲気にてプリント表現を行っている。タオルの様にパイル状に編む事で、空気を含み、快適な着心地を実現、適度な保温性と高い吸水性があり、蒸れにくい、20/10パシフィック裏毛を使用。

(C)創通・サンライズ