泰三子原作によるTVアニメ「ハコヅメ～交番女子の逆襲～」の第2弾PVが公開された。
2022年1月5日よりTOKYO MXほかにて放送される「ハコヅメ～交番女子の逆襲～」。第2弾PVでは、若山詩音演じる川合麻依、石川由依演じる藤聖子や、町山警察署のメンバーが真剣に事件を追う様子が捉えられた。
TVアニメ「ハコヅメ～交番女子の逆襲～」
放送情報
AT-X：2022年1月5日（水）より 毎週水曜日23:30～ ※リピート放送：毎週金曜日11:30～ / 毎週火曜日17:30～
TOKYO MX：2022年1月5日（水）より毎週水曜日25:05～
KBS京都：2022年1月5日（水）より毎週水曜日25:05～
サンテレビ：2022年1月5日（水）より毎週水曜日25:30～
テレビ愛知：2022年1月5日（水）より毎週水曜日26:35～
BS日テレ：2022年1月6日（木）より毎週木曜日24:00～
熊本県民テレビ：2022年1月6日（木）より毎週木曜日25:29～
配信情報
dアニメストアほかにて配信
スタッフ
原作：泰三子(講談社「モーニング」連載)
監督：佐藤雄三
シリーズ構成：金月龍之介
キャラクターデザイン：土屋圭
副監督：石田暢
美術ボード：橋本和幸、横松紀彦
美術設定：杉山晋史
色彩設計：大野春恵
撮影監督：畑中宏伸
3D監督：田中康隆
編集：塚常真理子
音楽：信澤宣朋
音響監督：小泉紀介
音響効果：山谷尚人
録音スタジオ：スタジオT&T
音響制作：マジックカプセル
制作プロデューサー：芦川真理子、豊田智紀
アニメーション制作：マッドハウス
製作：ハコヅメ製作委員会
キャスト
川合麻依：若山詩音
藤聖子：石川由依
源誠二：鈴木崚汰
山田武志：土屋神葉
牧高美和：花澤香菜
副署長：ケンドーコバヤシ
北条保：小山力也
(c)泰三子・講談社/ハコヅメ製作委員会