泰三子原作によるTVアニメ「ハコヅメ～交番女子の逆襲～」の第2弾PVが公開された。

2022年1月5日よりTOKYO MXほかにて放送される「ハコヅメ～交番女子の逆襲～」。第2弾PVでは、若山詩音演じる川合麻依、石川由依演じる藤聖子や、町山警察署のメンバーが真剣に事件を追う様子が捉えられた。

TVアニメ「ハコヅメ～交番女子の逆襲～」

放送情報

AT-X：2022年1月5日（水）より 毎週水曜日23:30～ ※リピート放送：毎週金曜日11:30～ / 毎週火曜日17:30～

TOKYO MX：2022年1月5日（水）より毎週水曜日25:05～

KBS京都：2022年1月5日（水）より毎週水曜日25:05～

サンテレビ：2022年1月5日（水）より毎週水曜日25:30～

テレビ愛知：2022年1月5日（水）より毎週水曜日26:35～

BS日テレ：2022年1月6日（木）より毎週木曜日24:00～

熊本県民テレビ：2022年1月6日（木）より毎週木曜日25:29～

配信情報

dアニメストアほかにて配信

スタッフ

原作：泰三子(講談社「モーニング」連載)

監督：佐藤雄三

シリーズ構成：金月龍之介

キャラクターデザイン：土屋圭

副監督：石田暢

美術ボード：橋本和幸、横松紀彦

美術設定：杉山晋史

色彩設計：大野春恵

撮影監督：畑中宏伸

3D監督：田中康隆

編集：塚常真理子

音楽：信澤宣朋

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

録音スタジオ：スタジオT&T

音響制作：マジックカプセル

制作プロデューサー：芦川真理子、豊田智紀

アニメーション制作：マッドハウス

製作：ハコヅメ製作委員会

キャスト

川合麻依：若山詩音

藤聖子：石川由依

源誠二：鈴木崚汰

山田武志：土屋神葉

牧高美和：花澤香菜

副署長：ケンドーコバヤシ

北条保：小山力也

(c)泰三子・講談社/ハコヅメ製作委員会