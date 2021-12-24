Fe原作によるTVアニメ「殺し愛」の放送開始を記念し、月刊コミックジーン（KADOKAWA）の作家陣による応援イラスト企画が始動した。

第1弾には、同じく2022年1月よりアニメが放送される「佐々木と宮野」の春園ショウが登場。「シャトーとリャンハが日本の高校で出会ったら…」というテーマでイラストが描かれた。さらにFeによる「佐々木と宮野」のイラストも公開された。

TVアニメ「殺し愛」は、1月12日よりTOKYO MXほかで放送スタート。また同作のBlu-ray / DVDが4月27日より順次発売されることが決定し、各巻にFe描き下ろしスリーブケースやキャラクターデザイン・佐藤陽子描き下ろしデジパック、Fe描き下ろしマンガ収録ブックレットなどの特典が用意されると発表に。詳細は公式サイトにて確認を。

TVアニメ「殺し愛」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月12日（水）より毎週水曜日24:00～

サンテレビ：2022年1月13日（木）より毎週木曜日24:00～

KBS京都：2022年1月13日（木）より毎週木曜日25:00～

BS日テレ：2022年1月12日（水）より毎週水曜日24:00～

AT-X：2022年1月13日（木）より毎週木曜日22:30～

配信情報

dアニメストア：2022年1月12日（水）より毎週水曜日23:30～

その他サイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：Fe（月刊コミックジーン / KADOKAWA 刊）

監督：大庭秀昭

シリーズ構成・脚本：久尾歩

キャラクターデザイン：佐藤陽子

サブキャラクターデザイン：小林利充

総作画監督：佐藤陽子、小林利充

音楽：吉川慶

アニメーション制作：プラチナビジョン

キャスト

シャトー・ダンクワース：大西沙織

ソン・リャンハ：下野紘

エウリペデス・リッツラン：堀内賢雄

ジム：天崎滉平

ホー：前野智昭

ジノン：村瀬歩

ニッカ：森田成一

ミファ：日笠陽子

ドニー：大塚芳忠

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)2022 Fe/KADOKAWA/殺し愛製作委員会