「所以(ゆえん)」は「わけ」や「理由」という意味です。言葉としては古風な言い回しですが、現在でもビジネスシーンなどで使われることが多く、意味や正しい使い方をマスターしておきましょう。

本記事では、「所以」の意味や言い換え表現を例文とともに紹介します。また、所以の英語、中国語表現についてもまとめました。

「所以(ゆえん)」は「わけ」や「理由」という意味を持つ言葉で、読み方は「ゆえん」です。古風な印象がある表現ですが、現在でも用いられる機会がありますので、意味や読み方を正しく理解しておきましょう。

「所以」という言葉は、漢文を訓読した「故(ゆえ)になり」から派生したとされています。また、漢文を訓読みした際の「以て○○する所となる」から「所以」という漢字があてられたという説もあります。

「由縁(ゆえん)」は「事の起こり」や「由来」を意味する言葉です。「起源」や「因縁」というニュアンスを含む言葉なので、「地名の由縁を尋ねる」のように使います。

一方、「所以」は「理由」を意味するので、「因縁」というニュアンスはありません。どちらも読み方は「ゆえん」ですが、使うシーンは異なりますので混同しないように注意しましょう。

古風な表現の「所以」は使い方が難しく感じられるかもしれませんが、「わけ」や「理由」に言い換えて考えると簡単に使いこなすことができます。

「所以」を使った例文は下記のとおりです。

例文を見てもわかるように、「所以」を「わけ」や「理由」に言い換えても問題なく意味が通じます。

「人の人たる所以」とは、「人というのはこうあるべきだろう」という意味合いで使われます。あわせて覚えておきましょう。

「たる」は助動詞「たり」の連体形なので、現代語にすると「である」と訳せます。そのため、「~たる所以」のような使い方が難しく感じる場合は「~である所以」と現代語に置き換えると、わかりやすくなるでしょう。

ここからは、「所以」の類語や言い換え表現を紹介していきます。「所以」は古さを感じる表現なので、類語や言い換え表現を把握して、シーンに合わせて使い分けられるようにしょう。

「訳(わけ)」は「そうである理由」という意味の言葉です。「所以」は「理由」という意味があるため、類語として使用できます。

「訳」の例文は下記のとおりです。

「訳」は現代でも日常的に使われている言葉ですので、「所以」を使う必要性がなければ「訳」を使った方が相手に意味を伝えやすくなるでしょう。

「いわれ(謂われ)」は「理由」という意味がある言葉であるため、「所以」の類語として使えます。ただし、「いわれ」には「ものごとの基となる根拠」や「正当な理由」という意味合いが含まれるため、「所以」とは少し使い方が異なります。

「いわれ」の例文は下記のとおりです。

「いわれ」は「所以」の類語ではありますが、言い換え表現としてはあまり適切ではありません。

「所以」の英語表現は「理由」という意味がある「reason」です。

「reason」を使った例文は下記となります。

This is the reason why it is said to be prestigious.



(これが名門だと言われる所以だ)

That is the reason why I oppose the contract.



(私が契約に反対する所以はそこにある)