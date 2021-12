「いささか」はビジネスシーンなどで耳にする言葉ですが、意味や使い方がわからないという人は多いでしょう。言葉の意味を正しく理解していないと、会話の中で思わぬ誤解が生じたり、恥をかいてしまったりすることもあります。

この記事では、「いささか」という言葉の意味や使い方を解説。また、類語を例文とともにわかりやすく紹介していきます。

「いささか」とは、「少し」「わずか」という意味の言葉です。数や量、ものの数や量、気持ちなど何かの程度が多くない状態、少なくわずかであることを表現する時に使われます。

「~ない」など打ち消しの言葉があとに続く場合には、「少しも」「まったく」という意味になるので、あわせて覚えておきましょう。

「いささか」は、やや古い言い回しの印象にも感じられますが、表現のひとつとして知っておくと、語彙力向上につながります。

「いささか」は漢字では「些か」または「聊か」と書きます。

ひらがなで「いささか」と表記されるのが一般的です。

「いささか」は、元々古語のひとつです。

古語としての「いささか」もまた、現代で使われる意味と同じように、「少し」「わずか」という意味と、打ち消しの言葉をあとに続けて「少しも」「まったく」という意味で使われます。

中学や高校の古典の授業で、なんとなく聞いた覚えのある人もいるかもしれません。

アニメやマンガで有名な『サザエさん』の登場するキャラクターとして、「いささか先生」という人物がいます。主人公のサザエさんが暮らす磯野家のお隣の家に住んでいる小説家の先生です。

いささか先生の「いささか」は、「伊佐坂」と表記するため、読み方は同じですが漢字は異なります。ちなみに、伊佐坂先生のフルネームは「伊佐坂難物(いささかなんぶつ)」です。

「いささか」の使い方を例文で紹介します。言葉の意味とあわせて、正しい使い方を覚えておきましょう。

「いささか」は、「少し」「わずか」という意味があるため、自分のことについて「大したことはない」というニュアンスで謙遜する時に使われることがあります。

A「君は物理学にすごく詳しいんだってね。」

B「いえ、学生時代に専攻していて、いささか勉強していたことがあるだけです。」

「いささか」を付けることで、かなり勉強していたとしても、自身の勉強量や努力をしていたことをひけらかさず、謙遜の表現になっています。

A「突然、北海道への出張をお願いして悪かったね。」

B「いえ、連絡をいただいた時はいささか驚きましたが、現地での作業がうまくいくように頑張ります。」

この場合の「いささか」は、本当はすごく驚いていたとしても、相手に対する気づかいから「いささか」を付けることで、「そんなに驚いていません、大丈夫ですよ」というニュアンスを表現しています。

「いささか」を人に対して使うと、直接的な表現を避けて遠回しな伝え方にすることができます。

「いささか」を使うと、実際には大ごとであったとしても、相手に対する気づかいを含ませたり、表現を和らげたりする効果があります。

「いささか」は、後ろに打ち消しの否定形を使うことで「少しも」「まったく」という意味になります。

否定形を使った表現の変化形として、「いささかならず」という表現もあります。「いささかならず」は、量や程度が少しではないこと、つまり多いことや大いにそうであるという状態を意味します。

「いささか」を使う際の変化形の表現として、「いささかなりとも」という表現があり、意味は「少しでも」となります。

「いささか」という言葉は、元々古語であったことから堅苦しい印象もありますが、類語を覚えておけば、状況に合わせた使い分けが可能になります。例文とともに覚えておきましょう。

「わずか」は、数や量、程度や価値、時間などが少しであるという意味の言葉です。

「いくらか」は、あまり多くない数や量を意味します。

「多少」は、量や程度が少しであるという意味がある言葉です。

多少には、ほかにも「多いことと少ないこと」という意味もあります。

「少々」「少し」「少しばかり」はいずれも、数量や程度が多くなく、わずかである状態を表し、「いささか」と同様の意味を持ちます。

ごくわずかなもののたとえとして、「すずめの涙」という表現があります。

「いささか」の対義語と意味を、例文とともに紹介します。

「とても」には、さまざまな意味がありますが、程度の度合いが普通を超えている状態を表現する時にも使われます。

「非常に」は、通常の状態ではないことを表し、程度が普通を超えている状態を意味します。

「たいそう」は、漢字では「大層」と書き、量や程度がはなはだしく普通の範囲を超えていることです。

「大変」は、重大であること、程度が普通を超えて、著しい状態であることを意味します。

「大いに」は、量や程度がたくさんであることを意味する表現です。

「いささか」の英語表現には、「a little」「somewhat」などがあります。

I'm a little nervous.

(いささか緊張している。)

I thought that was somewhat rude.

(いささか失礼な言い方だと思った。)