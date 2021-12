ご時世(じせい)とは、時間の流れとともに変化する世の中のことをいいます。「こんなご時世なので」「世知辛いご時世だから」などと使われますが、意味や使い方までしっかり理解できている人は少ないかもしれません。

本記事では、「ご時世」の意味や類語をくわしく解説します。また、「ご時世」と似た表現の「ご時勢」との違いも説明しますので、ぜひご一読ください。

「ご時世」とは「時代」のことを指す言葉で、読み方は「ごじせい」です。ビジネスシーンをはじめ、報道番組でもよく耳にする言葉ではないでしょうか。

「ご時世」は、主に「とある時代を対象とした際の世の中」や「時代」という意味で使用されることが多い言葉です。世の中全体を表すだけでなく、「時間と一緒に移り変わる世の中」として使われることもあります。

「ご時世」は、「時世」に接頭語の「御」を足して丁寧なニュアンスをプラスした言葉です。表記は「ご時世」と「御時世」のどちらでも構いません。「時世」だけでも意味は通じますが、一般的には「ご時世」として用いられるほうが多いでしょう。

「時世」は、単体だと「じせい」の他に「ときよ」と読む場合もあります。「ときよ」と読むときは「時代」や「その時代の風潮」などの意味を持つことも、あわせて覚えておきましょう。

文中で「ご時世」を使用するときは、「このご時世、~」や「このご時世に」などの形が一般的です。特に現代を対象とした話題で用いられます。

「ご時世」の前に「こんな」「このような」をつけることで、「大変な時代」「よくない時期」と同等のニュアンスで使うことができます。メールでは「こんなご時世ですが」の書き出しから始まる一文を最後に添えることもあります。

時代そのものをネガティブに表現するときは、形容詞の後に「ご時世」をつける場合もあります。その際に「ご時世」と組み合わせて使う言葉には「世知辛い」「嫌な」「暗い」などが定番です。

「このご時世」や「今のご時世」と使用すると、「現代」や「今の世の中」などの意味になります。

メールや手紙にみられる表現のひとつとして「ご時世柄」がありますが、実はこれは誤った表現です。最後に「柄」をつけるのは「時節」であり、「時節柄」と使用されます。

「時節」とは「季節」や「情勢」、「時期」のことを指す言葉です。「時節柄」になると「季節にふさわしい」または「時期が時期なので」の意味になります。

「ご時世」は基本的に暗い話題で使われる単語です。使用する主なタイミングとしては、不景気を嘆くとき、政治への不満を発したいときなどに適しています。「インターネットサービスの発展により、住みやすいご時世になった」などと表現されることはほとんどありません。

「ご時世」と同じ読み方の単語に「ご時勢」があります。この2つの言葉を適切に使い分けるためにも、違いをしっかり確認しておきましょう。

「ご時勢」とは「移り変わる時代の様子」、つまり「世の中の動きや成り行き」のことを意味します。勢いよく変化していく時代や世の中の流れについて言い表したいときに、この言葉を使います。

同じ「ごじせい」でも、「ご時世」と「ご時勢」では意味が異なります。「ご時世」は「とある時代においての世の中そのもの」のことを指すのに対し、「ご時勢」は「世の中の成り行き」を意味する言葉です。混同しないよう注意しましょう。

「ご時勢」を用いる場合は、一般的に「ご」を外して「時勢」のみで使用されます。丁寧に「ご時勢」としても誤りではないものの、「ご時世」と字面が似ているため避けたほうが無難です。

事実、インターネットや書籍などでは「ご時世」と意味を取り違えて「ご時勢」を使用している文章が散見されます。使用する際はもちろん、文章を読むときも意味を誤らないよう注意しましょう。

「ご時世」と似た意味を持つ単語としては、主に「この時代」を表す言葉と「世の中の状態」を表す言葉の2種類に分類されます。

「ご時世」の他に時代そのものを言い表す言葉には、「時代」や「この世」、「世の中」「社会」「世間」などが挙げられます。現代を表す「当世(とうせい)」も、「ご時世」の類語として用いられる単語です。

「ご時世」と同じく「世の中全体の様子」を表現する単語のひとつに、「世情」があります。「社会の有り様」を指す言葉で、「世情に明るい(= 世の中に精通している)」などと使われます。

「移り行く時代に伴い、世の中が変化していく様子」を意味する「風潮」もまた「ご時世」と同じように使用できるでしょう。「風潮に逆らう」などの形で使われます。

ビジネス上で英語を使う機会が多いという人は、あわせて「ご時世」の英訳も確認しておきましょう。

「このご時世」を英語で言い換えると「in this day and age」となります。「今の時代」を表現できる慣用句です。

・In this day and age, many people are worried about the future.

(このご時世、将来に不安を抱えている人は多い。)

・I would like to introduce remote work as much as possible in this day and age.

(今のご時世できる限りリモートワークを導入したいものだ。)