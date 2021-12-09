TVアニメ「トライブナイン」の放送情報が発表された。
TOKYO MXでは2022年1月10日22時30分、BS11では1月10日23時、テレビ愛知では1月11日25時30分、サンテレビでは1月12日24時30分より放送。dアニメストアでは地上波と同時の1月10日22時30分に最速配信され、1月15日よりAmazon Prime Video、ABEMA、FOD、Hulu、GYAO!、ひかりTVほかで順次配信される。
架空の東京23区を舞台に、各区に存在するアウトロー集団“トライブ”が、野球をベースにした“エクストリームベースボール”という決闘方法を用い、プライドを賭けた抗争を繰り広げるさまが描かれる「トライブナイン」。アカツキとトゥーキョーゲームスが共同で制作する新IPプロジェクトとして、アニメのほかスマートフォン向け3DアクションRPG、WEBTOONなどさまざまなメディアで展開が予定されている。
TVアニメ「トライブナイン」
放送情報
TOKYO MX：2022年1月10日（月）より、毎週月曜日22:30～
BS11：2022年1月10日（月）より、毎週月曜日23:00～
テレビ愛知：2022年1月11日（火）より、毎週火曜日25:30～
サンテレビ：2022年1月12日（水）より、毎週水曜日24:30～
配信先
dアニメストア、アニメカ、アニメ放題、ABEMA、Amazon Prime Video、FOD、GYAO!、J:COMオンデマンド、スマートパスプレミアム、dTV、TVer、TELASA、ニコニコチャンネル、Paravi、バンダイチャンネル、ひかりTV、Hulu、milplus、U-NEXT
スタッフ
原作：アカツキ×トゥーキョーゲームス
原案：小高和剛
キャラクター原案：小松崎類、 しまどりる
音楽：高田雅史
総合プロデューサー：山口修平
監督：青木悠
シリーズ構成：横手美智子
アニメーションキャラクターデザイン：薮本陽輔
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：ライデンフィルム
製作：トライブナイン製作委員会
キャスト
神谷瞬：石田彰
白金ハル：堀江瞬
タイガ：沢城千春
有栖川さおり：渕上舞
三田三太郎：田村睦心
大門愛海：落合福嗣
青山カズキ：千葉翔也
鳳天心：中博史
鳳王次郎：諏訪部順一
神木結衣：小松未可子
(c)Akatsuki Inc./トライブナイン製作委員会