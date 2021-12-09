TVアニメ「トライブナイン」の放送情報が発表された。

TOKYO MXでは2022年1月10日22時30分、BS11では1月10日23時、テレビ愛知では1月11日25時30分、サンテレビでは1月12日24時30分より放送。dアニメストアでは地上波と同時の1月10日22時30分に最速配信され、1月15日よりAmazon Prime Video、ABEMA、FOD、Hulu、GYAO!、ひかりTVほかで順次配信される。

架空の東京23区を舞台に、各区に存在するアウトロー集団“トライブ”が、野球をベースにした“エクストリームベースボール”という決闘方法を用い、プライドを賭けた抗争を繰り広げるさまが描かれる「トライブナイン」。アカツキとトゥーキョーゲームスが共同で制作する新IPプロジェクトとして、アニメのほかスマートフォン向け3DアクションRPG、WEBTOONなどさまざまなメディアで展開が予定されている。

TVアニメ「トライブナイン」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月10日（月）より、毎週月曜日22:30～

BS11：2022年1月10日（月）より、毎週月曜日23:00～

テレビ愛知：2022年1月11日（火）より、毎週火曜日25:30～

サンテレビ：2022年1月12日（水）より、毎週水曜日24:30～

配信先

dアニメストア、アニメカ、アニメ放題、ABEMA、Amazon Prime Video、FOD、GYAO!、J:COMオンデマンド、スマートパスプレミアム、dTV、TVer、TELASA、ニコニコチャンネル、Paravi、バンダイチャンネル、ひかりTV、Hulu、milplus、U-NEXT

スタッフ

原作：アカツキ×トゥーキョーゲームス

原案：小高和剛

キャラクター原案：小松崎類、 しまどりる

音楽：高田雅史

総合プロデューサー：山口修平

監督：青木悠

シリーズ構成：横手美智子

アニメーションキャラクターデザイン：薮本陽輔

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：ライデンフィルム

製作：トライブナイン製作委員会

キャスト

神谷瞬：石田彰

白金ハル：堀江瞬

タイガ：沢城千春

有栖川さおり：渕上舞

三田三太郎：田村睦心

大門愛海：落合福嗣

青山カズキ：千葉翔也

鳳天心：中博史

鳳王次郎：諏訪部順一

神木結衣：小松未可子

(c)Akatsuki Inc./トライブナイン製作委員会