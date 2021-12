ニュースなどで「真摯に向き合う」「真摯に受け止める」などの表現を聞く機会は多いですよね。ビジネスシーンでもよく使われます。では「真摯」とはどういう意味なのでしょうか。

本記事では真摯の意味や類語、対義語などを、例文を交えながら解説します。ぜひ参考にしてください。

真摯とは

まず真摯の読み方や意味を確認してみましょう。

真摯の読み方

「しんし」と読みます。「摯」は難しい漢字ですが常用漢字です。正しく読めるようにしておきましょう。

真摯の意味

真摯とは、「まじめで熱心なこと、ひたむきなこと」という意味があります。「真」には真実という意味のほかに、まじめなこと、真剣なことという意味があります。一方「摯」にも手厚いこと、まじめなことという意味があります。

似た意味の漢字を2語並べることで、一生懸命に物事に取り組むさまを強調して表現しています。

真摯を使うシーン

真摯とは少しかしこまった言葉ですので、日常会話に使うことはほとんどありません。政治家の演説などによく用いられますが、ビジネスシーンでも所信表明や、顧客や取引先へのお詫び文などに多く使われます。

真摯の使い方と例文

真摯とは決意を表明するとき、「まじめに、ひたむきに」という意志を強調するために使います。実際にどのように使うのか、よく見聞きする言い回しや例文を交えてみていきましょう。

真摯に向き合う

何か課題に直面したとき、解決に向けてまじめに取り組むと釈明する意味で「真摯に向き合う」という言い回しを使うことがあります。

・例文

「私どもの不注意が招いた事態に、真摯に向き合いたいと思います」

真摯に受け止める

同様に、釈明をしなければならないシーンなどで「真摯に受け止める」という言い回しを使います。政治家の発言などでよく見聞きする表現です。

・例文

「皆様からのご批判は真摯に受け止め、再発防止を徹底して参ります」



真摯に対応する、真摯に取り組む

まじめに、熱心に取り組むという意味で「真摯に対応する」「真摯に取り組む」などと表現することもあります。釈明のニュアンスはあまり含まれません。

・例文

「顧客からの問い合わせには真摯に対応するべきだ」

「仕事に真摯に取り組む彼の姿は、多くの人の胸を打った」

真摯という言葉には決まった言い回しがいくつかあります

真摯の類語

真摯の意味や使い方を確認したところで、次に類語をみていきましょう。類語を知ることで、より一層、真摯という言葉への理解も深まるはずです。

誠実

「せいじつ」と読みます。「嘘、偽り、欲のない、真心がこもっていること」という意味があります。ビジネスシーンでは「彼の誠実な人柄が評価されている」などと使われます。誠実からさらに熱い真心がこもっているいることを、「熱誠(ねっせい)」と言います。

実直

「じっちょく」と読みます。「律儀で正直・まじめなこと」という意味があります。「あの人は実直な人柄だ」などと使います。また、「謹厳実直(きんげんじっちょく)」という四字熟語もあり、この意味は「つつしみ深くまじめで、正直なこと」という意味があります。

また、実直と同様に「まじめなこと」を表す「生真面目(きまじめ)」という言葉もあります。ただし、生真面目は融通がきかないほどまじめすぎることという、皮肉のこもった言葉になるので注意しましょう。

ひたむき

「直向き」と書いて「ひたむき」と読みます。「1つのことに集中して心を向けるさま、一途に打ち込むさま」という意味があります。

真摯の対義語

次に、真摯の対義語をみていきます。反対の意味なので、「不真面目な」というニュアンスの言葉です。

不誠実

「ふせいじつ」と読みます。意味はそのまま「誠実でないこと」となります。相手の信頼を簡単に裏切ったり、平気で仕事をおろそかにしたりする人は不誠実な人だといえます。「窓口の不誠実な対応にはがっかりした」などと使います。

軽佻浮薄

「けいちょうふはく」と読みます。「落ち着きがなく、言動が軽々しいこと」という意味の四字熟語です。軽佻とは「言動が浮ついて軽々しいこと」、浮薄とは「浅はかであること」を指しています。「彼らは軽佻浮薄で、おまけに小心者だ」などと使います。

真摯の対義語も頭に入れておきましょう

真摯の英語表現

真摯という言葉を表す英単語には以下のようなものがあります。ニュアンスの違いを確認してください。

serious(まじめな、深刻な)



earnest(熱心な)



sincere(誠実な)

・例文

「He negotiated in a serious manner to make a new contract with ABC corporate.」

(彼はABC社との新しい契約を締結するため、真摯に交渉をした)



「I was impressed by your sincere and earnest attitude when we worked on a project together.」

(一緒にプロジェクトに取り組んでいる時に、あなたの真摯で誠実な態度に感銘を受けました)



「We really appreciate your sincere response for our request.」

(私たちはリクエストに対するあなたの真摯な対応に大変感謝しております)

真摯とは、「まじめに、熱心に」を意味する言葉

真摯は「しんし」と読み、「まじめてひたむきなこと」「一生懸命に物事に取り組む様子」などを意味する言葉です。かしこまった言葉のため、政治家の演説や所信表明、何かお詫びをしなければならないときなどによく使われます。類語には誠実や実直などの言葉があります。この機会に一緒に覚えておくと役立ちます。