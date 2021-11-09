コミックナタリーより、11月1日～11月7日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「SPY×FAMILY（8）」 遠藤達哉（集英社）
2位「Dr.STONE（23）」 Boichi/稲垣理一郎（集英社）
3位「呪術廻戦（17）」 芥見下々（集英社）
4位「怪物事変（15）」 藍本松（集英社）
5位「藤本タツキ短編集 22-26」 藤本タツキ（集英社）
6位「BLUE GIANT EXPLORER（4）」 石塚真一/NUMBER8（小学館）
7位「逃げ上手の若君（3）」 松井優征（集英社）
8位「ザ・ファブル The second contact（1）」 南勝久（講談社）
9位「双星の陰陽師（26）」 助野嘉昭（集英社）
10位「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王（3）」 芝田優作/三条陸（集英社）
COMIC ZIN調べ
1位「藤本タツキ短編集 22-26」 藤本タツキ（集英社）
2位「SPY×FAMILY（8）」 遠藤達哉（集英社）
3位「逃げ上手の若君（3）」 松井優征（集英社）
4位「幸せカナコの殺し屋生活（6）」 若林稔弥（星海社）
5位「16bitセンセーション 私とみんなが作った美少女ゲーム（2）」 若木民喜/みつみ美里（アクアプラス）/甘露樹（アクアプラス）（KADOKAWA）
6位「ニニンがシノブ伝ぷらす（1）」 古賀亮一（KADOKAWA）
7位「孔明のヨメ。（13）」 杜康潤（芳文社）
8位「スロウスタート（9）」 篤見唯子（芳文社）
9位「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王（3）」 芝田優作/三条陸（集英社）
10位「神食の料理人（1）」 鈴木小波（集英社）