舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』が各公演後にアフタートークなどが開催されることが発表された。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』は10月28日より公演スタートする舞台。各公演後に、特別カーテンコール、アフタートーク、千秋楽特別カーテンコールといったイベントが開催されることが発表された。公式Twitterで「#擾乱アフタートーク」のハッシュタグをつけて、舞台のことやキャストについて質問を募集している。

