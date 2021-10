世界最大のホテルチェーン、米マリオット・インターナショナルの最高級ブランド「ザ・リッツ・カールトン」は10月5日、新ブランドキャンペーン「A Gift Like No Other ~とっておきの贈り物~」を開始した。これに合わせ、国内5軒のザ・リッツ・カールトンホテル(日光・東京・大阪・京都・沖縄)にて、 新しい宿泊プラン「ザ・ギフト・ルーム・パッケージ」を提供している。

ザ・リッツ・カールトン新ブランドキャンペーン「A Gift Like No Other ~とっておきの贈り物~」発表会に登壇した、ザ・リッツ・カールトン東京の田中雄司総支配人と歌舞伎俳優の市川海老蔵さん

市川海老蔵「おもてなしにほっとする」

米国メリーランド州チェビー・チェイスに本社を構えるザ・リッツ・カールトン・ホテル・カンパニーL.L.C.は、 現在32の国と地域において100軒以上のホテルと45軒以上のレジデンスを運営。 全世界のスタッフが「ゴールドスタンダード」と呼ばれる企業理念・サービス理念を共有し、「紳士淑女をおもてなしする私たちもまた紳士淑女です」をモットーにすべてのスタッフが常に最高レベルのサービスを提供するという。

発表会ではおもてなしや日本文化についてトークが展開された

このほど開催された発表会には、同ホテルをよく利用するという歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが登場。「ザ・リッツ・カールトンは、どのホテルでも一貫して安心感や高級感があると思います。仕事で利用することが多いですが、部屋に入ると家に近いおもてなしが用意されていてほっとします」と魅力を語った。

日本では大阪・東京・京都・沖縄・日光に展開

ザ・リッツ・カールトンは、日本では1997年大阪に進出、続いて東京、京都、沖縄、そして昨年開業した日光を含めて5軒のホテルを提供している。さらに2023年春には、福岡の天神地区にも開業予定。

オールインクルーシブなステイと食・文化・自然体験

新たに提供を開始した「A Gift Like No Other ~とっておきの贈り物~」について、ザ・リッツ・カールトン東京の田中雄司総支配人は「このような状況下でも大切な人との時間、ご自身を癒やす極上のひとときを体験していただきたいという思いからつくられた新ブランドのキャンペーンです」と紹介。「日本の文化・食・自然という3つのテーマに沿って新たにつくられた体験で、今まで感じることのできなかった日本の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか」と呼びかけた。

「ザ・ギフト・ルーム・パッケージ」は、ザ・リッツ・カールトンならではのラグジュアリーな"極上の時間"を過ごすことができる宿泊プラン。こだわりの朝食、シグネチャーレストランでのディナー、スパでのトリートメント、チェックアウト日のアフタヌーンティー、アーリーチェックイン&レイトチェックアウト、体験アクティビティ1つのオールインクルーシブなステイを提供する。

ザ・リッツ・カールトン「A Gift Like No Other ~とっておきの贈り物~」

ザ・ギフト・ルーム・パッケージの価格は、ザ・リッツ・カールトン大阪が12万8,530円~(1泊2名/税・サービス料込み、宿泊税別)、ザ・リッツ・カールトン東京が31万6,241円〜(1泊2名)、ザ・リッツ・カールトン京都が24万2,350円~(1泊2名/税・サービス料、宿泊税込)、ザ・リッツ・カールトン沖縄が19万1,015円~(1泊2名)、ザ・リッツ・カールトン日光が10万3,000円〜(1泊1名/税・サービス料別)・14万6,000円〜(1泊2名/税・サービス料別)。

「美食体験」「文化体験」「自然体験」をそれぞれギフトととらえ、 各ホテルで個性豊かなメニューやアクティビティを用意している。ザ・ギフト・ルーム・パッケージと合わせて参加することで、非日常な文化体験により心癒されるステイが楽しめるという。

たとえば、ザ・リッツ・カールトン大阪での「和室スイートでのプライベート落語体験」、ザ・リッツ・カールトン東京での「『聞香』体験プログラム」、ザ・リッツ・カールトン京都での「秋の投扇興」、ザ・リッツ・カールトン沖縄での「沖縄伝統空手」、ザ・リッツ・カールトン日光での「奥日光 森のチーズフォンデュ」など。詳細は特設サイトで確認を。